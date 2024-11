La respuesta de Mica Viciconte a Tamara Pettinato: "Tiene algunos quilombitos"

Ante esto, la ex Combate replicó a la hija de Roberto Pettinato, recordando la filtración de sus videos tomando cerveza con Alberto Fernández en el despacho presidencial: “Estaría bueno que esta persona, Tamara, se ocupe de sus quilombos antes de hablar de los míos. ¿Dale? Mejor. Porque me parece que ella tiene muchos más, y si no que salga a dar explicaciones”.

Mica Viciconte vs. Tamara Pettinato: La RESPUESTA de MICA tras los dichos de PETTINATO EN SU CONTRA



"No la conozco a Tamara pero no es de mi agrado tampoco"

"Tiene algunos quilombitos para solucionar, ¿no?"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/1o0pL55oUC — América TV (@AmericaTV) November 6, 2024

“Yo no soy amiga de Cami Homs, no la conozco, pero puedo estar de acuerdo o no con la situación que pasó. Es simple, nada más”, aclaró en relación a su apoyo a la influencer.

Sobre Tamara Pettinato, expresó: “No la conozco a Tamara, la verdad, pero no es de mi agrado tampoco. Que ella me diga cómo me tengo que manejar en el medio, ella que se maneja tan bien. Que me diga, capaz que la tiene más clara que yo”.

“Pueden buscar archivos que estoy muy tranquila, muy tranquila, y no tengo miedo a nada, así que pueden buscar tranquilos. Todos hablan y opinan como si uno hiciera cosas malas, y los que a veces hablan decís ‘che, tenemos que mirarnos a un espejo y ver qué hicimos antes de decir tonterías’ o preguntarme, ya que ella es periodista... ¿A ver si me mandó mensaje Tamara? Mmm no, no me mandó, qué raro porque los periodistas tienen que ir a la fuente... hay tan poco profesionalismo en el medio...”, concluyó.