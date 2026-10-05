La respuesta de Romina Uhrig a la grave denuncia de Sebastián "Bambi" Bello: "Él se ofreció"

Al consultar por el trámite administrativo, la conductora se topó con un número exorbitante que le impidió concretar el cambio de dueño. Respecto a ese imponderable económico, la ex concursante manifestó: “La transferencia me salía 4 millones de pesos, Bambi sabe perfectamente mi situación”

Visiblemente conmocionada por la repercusión del caso, Uhrig rechazó rotundamente las acusaciones referidas al uso de beneficios por discapacidad y apuntó contra la actitud de su excolaborador: “Jamás me dijo lo de la discapacidad, él contó que lo saqué a menor valor por ese tema pero si van al registro, van a ver que no hubo nada de eso. Como dejó de vivir en mi casa, no me necesitaba más y entonces hizo eso”

Finalmente, la exparticipante del programa expuso la compleja realidad económica que afronta cotidianamente junto a sus seres queridos para explicar la imposibilidad de afrontar semejante gasto: “Él sabe perfectamente que estoy sola, con mis hijos a cargo, que tuve only fans y las personas que manejaron la cuenta lo hicieron mal y me las cerraron. No tengo esa plata”

Tras las duras declaraciones cruzadas y la imposibilidad de llegar a un entendimiento mutuo, el conflicto entre ambos ex participantes de "Gran Hermano" quedó formalmente en manos de la Justicia.