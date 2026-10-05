La respuesta de Romina Uhrig a la grave denuncia de Sebastián "Bambi" Bello: "Él se ofreció"
Durante una entrevista, la influencer rompió el silencio sobre la denuncia que recibió por parte de un ex Gran Hermano. Los detalles.
Una fuerte tormenta mediática estalló durante el fin de semana con Romina Uhrig en el centro de la escena. La polémica se desencadenó luego de que Sebastián Bello, conocido como Bambi por su participación en Gran Hermano, la señalara públicamente por supuestamente haberse aprovechado de él y de su condición de discapacidad para adquirir un vehículo de alta gama a un valor diferencial.
Frente a la gravedad de los dichos, la exparticipante del famoso reality desmintió de inmediato las versiones y este lunes utilizó las pantallas de "A la Barbarossa" (Telefe) para profundizar su defensa. En el programa televisivo, Uhrig detalló cómo se originó el acuerdo vehicular y explicó las razones por las cuales el bien figura bajo la titularidad de su excompañero.
La respuesta de Romina Uhrig a la grave denuncia de Sebastián "Bambi" Bello
Durante su descargo en vivo, la mediática remarcó que la idea de colocar el rodado a nombre del joven no fue una exigencia propia ni una estrategia de descuento: “Yo ya tenía mi auto y mi abogado me recomendó ponerlo a nombre de un tercero porque yo estaba haciéndole juicio a otra persona. Iba a pedirle a mi amigo Facu pero él se ofreció. No se lo pedí, él me dijo que podía ponerlo a su nombre”.
En esa misma línea, la exintegrante de la casa más famosa del país insistió en que no existió ninguna ventaja impositiva o beneficio económico en la transacción: “El auto está a su nombre porque él se ofreció. Después, cuando dejó de vivir en mi casa, me pidió que lo sacara de ahí pero en ningún momento pagué menos por el auto y eso está en el registro”.
Asimismo, Romina contextualizó el vínculo que mantenían al señalar que le había abierto las puertas de su hogar a Bello cuando atravesaba un momento complejo y carecía de vivienda. Sin embargo, el escenario cambió de manera drástica tras la mudanza del joven a la provincia de Mendoza, momento en el que llegó el pedido formal para modificar la titularidad del vehículo.
Al consultar por el trámite administrativo, la conductora se topó con un número exorbitante que le impidió concretar el cambio de dueño. Respecto a ese imponderable económico, la ex concursante manifestó: “La transferencia me salía 4 millones de pesos, Bambi sabe perfectamente mi situación”
Visiblemente conmocionada por la repercusión del caso, Uhrig rechazó rotundamente las acusaciones referidas al uso de beneficios por discapacidad y apuntó contra la actitud de su excolaborador: “Jamás me dijo lo de la discapacidad, él contó que lo saqué a menor valor por ese tema pero si van al registro, van a ver que no hubo nada de eso. Como dejó de vivir en mi casa, no me necesitaba más y entonces hizo eso”
Finalmente, la exparticipante del programa expuso la compleja realidad económica que afronta cotidianamente junto a sus seres queridos para explicar la imposibilidad de afrontar semejante gasto: “Él sabe perfectamente que estoy sola, con mis hijos a cargo, que tuve only fans y las personas que manejaron la cuenta lo hicieron mal y me las cerraron. No tengo esa plata”
Tras las duras declaraciones cruzadas y la imposibilidad de llegar a un entendimiento mutuo, el conflicto entre ambos ex participantes de "Gran Hermano" quedó formalmente en manos de la Justicia.
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