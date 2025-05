La sorpresiva aclaración de L-Gante sobre los mensajes a Evangelina Anderson: "Soñar no cuesta nada"

En medio del revuelo, L-Gante se presentó en una entrevista en Bondi Live, donde estaba promocionando su nueva colaboración con Emanero. Allí fue consultado sobre el tema y, sin filtros ni rodeos, respondió con la espontaneidad que lo caracteriza: "Estaba viendo historias, me gusta, tuki, emojis". Su tono relajado y desinhibido hizo que sus palabras se convirtieran rápidamente en noticia.

Pero lo que terminó de encender el debate fue su comentario posterior, cargado de picardía: "Soñar no cuesta nada". La frase fue interpretada por muchos como una insinuación, y volvió a poner el foco sobre la relación entre Evangelina y Wanda. Sin embargo, cuando los entrevistadores le mencionaron la antigua enemistad entre ambas, el artista urbano se desentendió con total tranquilidad y cerró el tema con una frase que dejó aún más desconcierto: “Ah no, eso no lo sabía”.

Evangelina Anderson sorprendió al hacer público el sugerente mensaje que recibió de L-Gante

Aunque Evangelina y Wanda dejaron atrás su vieja rivalidad —una disputa que surgió cuando ambas buscaban consolidarse en el mundo del espectáculo durante una temporada teatral en Villa Carlos Paz—, esta semana ese capítulo pareció reabrirse.

Todo se desató cuando Anderson decidió compartir una respuesta privada que le envió L-Gante, ex pareja de la conductora de Telefe. La publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusiones en redes sociales.

Fue la cuenta de X de El Ejército de LAM la que advirtió el detalle y lo difundió en Twitter, señalando el gesto como llamativo tanto por parte de Evangelina como del cantante. ¿Qué ocurrió exactamente? El músico le respondió en privado a una caja de preguntas que ella había subido a sus historias de Instagram, y la modelo optó por mostrar públicamente el mensaje.

Entre las distintas reacciones de sus seguidores, se destacaba el mensaje de Elián Valenzuela: un emoji de una carita tapándose un ojo. Un ícono aparentemente simple, pero con un tono pícaro que muchos interpretaron como una insinuación del artista urbano.

Tiempo atrás, Wanda había minimizado el conflicto con Evangelina durante una nota en Intrusos, al decir: “Yo nunca estuve peleada con ella. Fueron cosas de una temporada de teatro, éramos pendejas, pero pasaron mil años”. Además, había resaltado que el hijo mayor de Anderson, Bastián, es muy amigo de su propio hijo, Valentino López, lo que habría suavizado cualquier tensión entre ambas.