La tajante respuesta de Paula Chaves al ser consultada por la separación de Zaira Nara

Cuando le consultaron si su propia separación con Facundo Pieres habría tenido los mismos motivos que la de Zaira, Paula optó por evadir el tema y distanciarse emocionalmente de ese pasado: "No tengo ni idea, pasaron años, era otra vida. No tengo idea, no puedo opinar", respondió, visiblemente incómoda y con la intención de dar por terminado el asunto.

Por último, le preguntaron si veía posible una reconciliación con Zaira en el futuro, a lo que Paula, sin dar lugar a la ilusión, respondió escuetamente: "No podría opinar tampoco porque no sé, no hago futurología". Con estas declaraciones, dejó entrever que la herida sigue abierta y que, al menos por ahora, no está dispuesta a retomar la relación con quien alguna vez consideró una hermana del corazón.