La tierna reacción de María Becerra al recibir un regalo de un fan en Uruguay
La cantante tuvo un meet and greet en Uruguay donde conoció a un fanático que pintó un cuadro realista de ella. Así fue su reacción.
En el marco del inicio de su esperada gira internacional "Quimera", María Becerra se presentó con un show deslumbrante en las instalaciones del Antel Arena de Uruguay. La destacada artista argentina desembarcó en el país vecino para reencontrarse con su público charrúa, en una noche cargada de música, energía y momentos de profunda cercanía con quienes siguen día a día su carrera profesional.
Más allá del despliegue escénico y del repertorio de éxitos que hizo vibrar al estadio, uno de los acontecimientos más significativos de la jornada tuvo lugar fuera del escenario principal, durante la instancia de encuentro privado que la cantante mantuvo con un grupo seleccionado de seguidores.
Durante el habitual espacio de meet and greet, pensado para que los admiradores puedan saludar a la intérprete y tomarse fotografías, se vivió una secuencia sumamente conmovedora cuando un fanático se presentó ante la joven con una obra de arte realizada de manera artesanal. El seguidor le obsequió un cuadro con el rostro de la cantante, el cual había sido pintado íntegramente por sus propias manos como muestra de afecto.
Al percatarse del esfuerzo y la dedicación plasmados en la pintura, María Becerra no pudo ocultar su asombro y emoción ante el gesto. Impactada por la calidad del retrato y la muestra de cariño, la artista se mostró sumamente contenta frente al joven y le realizó un especial pedido sobre el destino del obsequio.
Sin dudarlo, la cantante le preguntó entusiasmada a su fan si podía conservarlo para llevarlo consigo y colocarlo en las instalaciones de su propio estudio de grabación, sellando un momento inolvidable para el admirador y demostrando una vez más la calidez que mantiene con su comunidad de seguidores.
Hay que destacar que en todas sus fechas en Uruguay, Becerra agotó todas las localidades y sumó más de 15 mil personas por los tres días que tocó en el país vecino.
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