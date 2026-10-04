La tierna reacción de María Becerra al recibir un regalo de un fan en Uruguay

Durante el habitual espacio de meet and greet, pensado para que los admiradores puedan saludar a la intérprete y tomarse fotografías, se vivió una secuencia sumamente conmovedora cuando un fanático se presentó ante la joven con una obra de arte realizada de manera artesanal. El seguidor le obsequió un cuadro con el rostro de la cantante, el cual había sido pintado íntegramente por sus propias manos como muestra de afecto.