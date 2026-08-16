La verdad detrás del fuerte cruce entre Solange Abraham y Tamara Paganini en Gran Hermano
El confuso episodio entre ambas participantes sigue generando repercusiones dentro y fuera de la casa.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa horas de máxima tensión de cara a una nueva gala de eliminación. En medio de los cruces, una situación ocurrida durante la fiesta del sábado entre Tamara Paganini y Sol Abraham se convirtió en uno de los grandes temas de conversación dentro y fuera del reality.
Todo comenzó cuando Tamara Paganini, apodada “India”, le mostró sus partes íntimas a Sol, quien continuó provocándola durante la secuencia. El intercambio fue subiendo de tono hasta que Tamara se acercó de manera brusca a su compañera y se produjo un confuso contacto físico que rápidamente generó repercusiones.
Las imágenes del momento dividieron a los seguidores del programa. Mientras algunos usuarios interpretaron que Tamara había golpeado a Sol en el rostro con un manotazo, otros sostuvieron que ambas habían terminado chocando sus cabezas.
Sol, inmediatamente después del episodio, se alejó y se llevó una mano a la boca, haciendo un gesto de dolor. Esa reacción fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a pedir incluso la expulsión de Tamara.
La conversación que aclaró lo ocurrido
Sin embargo, durante las horas posteriores apareció una nueva pieza que permite entender un poco mejor qué pasó realmente.
En la galería, Sol mantuvo una conversación con Zilly en la que se refirió al episodio y dejó entrever que estaba intentando no pensar demasiado en lo sucedido.
El diálogo comenzó con una pregunta de Zilly que llamó especialmente la atención. “Te pusieron desinfectante en la lengua?”, comentó Yanina.
”Si, no me hagas acordar que estoy tratando de no pensar”, contestó Sol a su compañera.
La respuesta de Sol aporta un dato relevante sobre cómo quedó después del episodio y muestra que el momento ocurrido durante la fiesta continuaba presente para ella horas más tarde.
Aunque el intercambio no permite determinar con absoluta claridad si hubo un golpe intencional o si se trató de un choque accidental entre ambas, sí suma contexto a una escena que generó múltiples interpretaciones entre los espectadores.
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