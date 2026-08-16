La verdad detrás del fuerte cruce entre Solange Abraham y Tamara Paganini en Gran Hermano

En la galería, Sol mantuvo una conversación con Zilly en la que se refirió al episodio y dejó entrever que estaba intentando no pensar demasiado en lo sucedido.

El diálogo comenzó con una pregunta de Zilly que llamó especialmente la atención. “Te pusieron desinfectante en la lengua?”, comentó Yanina.

”Si, no me hagas acordar que estoy tratando de no pensar”, contestó Sol a su compañera.

La respuesta de Sol aporta un dato relevante sobre cómo quedó después del episodio y muestra que el momento ocurrido durante la fiesta continuaba presente para ella horas más tarde.

Aunque el intercambio no permite determinar con absoluta claridad si hubo un golpe intencional o si se trató de un choque accidental entre ambas, sí suma contexto a una escena que generó múltiples interpretaciones entre los espectadores.