El llanto desconsolado de Estef al quedar afuera de La Voz Argentina

En medio mucha emoción y lágrimas, Estef dijo: "Gracias por la oportunidad, di lo mejor que puede y estoy feliz. No dejen de escuchar música y darnos trabajo a los músicos que la luchamos siempre".

"Lali, ojalá pueda compartir escenario con vos", soñó en voz alta la fanática de los Beatles, quien realizó un sorprendente anuncio entre el llanto: "Gracias a la buena relación que tengo con la hermana de John (Lennon), voy a estar en Liverpool representando al país".

En ese momento, Lali le dedicó unas tiernas palabras: "Sos un artista enorme, te estas yendo de esta instancia del programa junto a un montón de cantantes increíbles. Te conoce el país entero y vas a ir representarnos. Tenés que tener una alegría enorme y vas a seguir haciendo música y vamos a compartir muchos escenarios".

"Sos increíble, ojala este programa haya ayudado a cerrar un poco la herida que vos tenés y seguí adelante con tu talento que es enorme", le comentó mientras la abrazaba.

Estef

La historia de Estef

Durante las audiciones a ciegas, Estef habló de los duros momentos que le tocó vivir por su decisión de vida y cómo la música la salvó: "Decidí venir a La Voz porque es una experiencia nueva para mí. Mostrarme como soy después de un tiempo en el que la pasé mal por varios años. Básicamente porque tuve mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante".

"La música a mí me salvó de muchos momentos en los que no la pasé bien. La vengo luchando hace un montón, no vivo de esto y le agradezco a mis viejos porque ellos me apoyan mucho. Me presenté al casting para probar cosas nuevas y es terrible este honor, ya que se diera vuelta uno es un montón", sostuvo la participante.

Figueroa también contó que tiene una banda tributo a John Lennon y se animó a cantar un poco de (Just Like) Starting Over, pero finalmente le llegó el turno de decidir con qué coach se iba a ir y eligió a Lali.

La cantante y actriz se puso a llorar al escuchar a su flamante incorporación de su team. "Gracias por elegirme, quería mucho trabajar con vos y creo que no había podido expresarme como quería.

"Vos dijiste que la pasaste mal por la discriminación y me parece un mensaje hermoso que estés acá. Para la gente que discrimina, que ojalá se sienta pésimo con lo que hace, con sus decisiones de vida y cómo abordan sus propias frustraciones; y del otro lado también hay por la gente que la pasó o la pasa mal, y siempre es hermosa la representación, para que millones se sientan abrazados", sostuvo Lali.

El momento emotivo finalizó en risas cuando Espósito se enteró que Estef fue elogiada por Julia Baird, quien es nada más ni nada menos que la hermana de Lennon

"Ah bueno, entonces que yo te haya elegido te chupa un huevo al lado de semejante anécdota", lanzó Lali a modo de broma.