Lali Espósito más hot que nunca en La Voz Argentina: "Dejé cosas en tu cama"

En el momento de las devoluciones, antes de la decisión por la continuidad de Soledad, Lali comentó: "Disfrute mucho de los dos, la diferencia fue la potencia de este Knockout. No lo sentí un Knockout, sentí que vi dos artistas en sus universos. Caro, vos tenés una cosa hiper dulce. Esta canción me destruye de amor, es un tema con el que uno crece en la casa. Conecté y me pareció muy hermoso".

"Y Nacho es un crack. Tenés algo emocional, estás solamente parado sin cantar y a mi me emociona tu presencia", remarcó la artista, a lo que Marley replicó: "¿Querés que te haga upa?", y mientras Lali hacía caritas a la cámara disparó: "¡Sí!"

Y hablando sobre la performance de Nacho, agregó: "Solo voy a decir que en un momento dijo: 'dejaste tantas cosas en mi cama' y me miró, y pensé: '¿yo dejé cosas en tu cama? ¡No me acuerdo!'", a lo que el cantante rápidamente contestó: "'En tu cama', dije, no 'en mi cama'"

El cruce hot entre Lali y Nacho Pereira

