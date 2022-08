Lali en La Voz Argentina: "Si fuesen mis ex volvería con..."

Lali hizo hincapié en cuál fue la interpretación que más sentimiento le transmitió.

luciana-araya-mitelefe.png

“No sé si fue casualidad, pero las dos canciones hablaban de pedirle a alguien que regrese. Si las dos fuesen ex mías y las dos me están pidiendo volver, yo vuelvo con Luciana”, sentenció la coach de La Voz Argentina