La Voz Argentina: los coaches cambiaron de look y estallaron los memes

"¡Nos hemos cambiado de ropa! ¡Bravo! ¡Estamos muy distintos!", anunció Marley, para luego cederle la palabra a Lali, que ahora utiliza un vestido negro con pequeñas decoraciones plateadas en el escote. "Es muy cortito, Marley, muy cortito", le aseguró la cantante al presentador de La Voz Argentina.

Mau y Ricky, por su parte, siguieron con su “estilo Parchís”: ambos vestidos de verde. “Estoy cagado de frío. Este año el presupuesto no alcanzó para cambiarnos demasiado”, reconoció el esposo de Stefi Roitman sobre la musculosa que llevaba puesta.

En tanto, la Sole brilló con un traje de color blanco y debajo tan solo un corpiño del mismo tono. “Está más buena que un feriado puente”, acotó Lali sobre cómo estaba ‘lookeada’ su compañera.

Por último, Ricardo Montaner otra vez dio que hablar con la elección de su vestuario: una camisa de un color casi fluorescente. “Él fue enfermero y ahora vino vestido de vialidad”, lo burló Marley. Y el intérprete de “Tan Enamorado” respondió: “Estoy listo para lo que venga. Es como un fucsia, pero también salmón”.

Mientras tanto, en las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. Aunque la mayoría de los internautas elogiaron los looks de las mujeres del jurado, no ocurrió lo mismo con los integrantes de la familia Montaner, que recibieron algunas burlas e ironías que se hicieron sentir con varios memes.

De todas formas, tanto Ricardo como sus hijos fueron los primeros en reírse de la elección de sus propios vestuarios.

