La Voz Argentina: quién es Ángela Navarro, la más elogiada

El primero en intentar seducirla fue Ricky Montaner. "Por favor, te lo ruego", imploró.

"No puedo creer el dominio que tenés de tu voz con 22 años, los detalles, son merecidísimas estas cuatro sillas", agregó Soledad.

Lali le dijo a Ángela que "es una reina" y sumó: "Cuando aparece un talento tan enorme y concreto como el tuyo... fuiste al hueso y emocionaste con una versión muy personal de esta canción tan cantada y reversionada".

"No hay ninguna voz como la tuya en este programa. No necesitas a ninguno de nosotros, pero nosotros sí te necesitamos. Eres una artista hecha y derecha, y esto te va a servir para que la gente te vea en sus casas. Pero tu de nosotros no necesitas nada", sostuvo Ricardo Montaner, dándole la bienvenida a Ángela a La Voz Argentina.

Ángela Navarro - “Cuando nadie me ve” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Ángela Navarro eligió sumarse al Team Lali.