La Voz Argentina: Twitter e Instagram de los participantes

TEAM SOLEDAD PASTORUTTI

LUCIANA ARAYA:

Luciana Araya - "Me vas a extrañar" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Luuaraya/ Twitter: LucianaArayaOk

MARTÍN RONCONI:

Martín Ronconi - “Pride and Joy” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Chino.Ronconi/ Twitter: Chino_Ronconi

OCTAVIO MURATORE:

Octavio Muratore - “La invitación” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Muratoreoctavio/ Twitter: MuratoreOctavio

DAMIÁN AYALA:

Damián Ayala - “Me muero lejos de ti” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Damian_ayala.oficial.ok/ Twitter: Damian_Ayala

IGNACIO PEREIRA :

Ignacio Pereira - “La mano de Dios” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Nachopereiraok/ Twitter: Nachopereiraok

YHOSVA EMILIANO MONTOYA :

Yhosva Emiliano Montoya - "Avanzar" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Yhosva.ok / Twitter: Yhosva_ok

NAIQUEN GALIZIO :

Naiquen Galizio - "Yo, dueña de la noche" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Naiquengaliziok/ Twitter: -

AYELÉN Y FEDERICO LÓPEZ :

Ayelén y Federico López - "Chiquitita" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Duosolyfe/ Twitter: DuoSolyFe

NICOLÁS OLIVIERI:

Nicolás Olivieri - “Pucha, cómo es la gente” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: nicoolivieri.musica/ Twitter: -

QUIQUE MONTES :

Quique Montes - "Me falta el aliento" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: quiquemontes/ Twitter: Quiquemontes_

MARCO DÍAZ:

Marco Díaz - “Loco (Tu forma de ser)” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: rojelioestadeacuerdok/ Twitter: rojelioestaok

SANTIAGO QUIROZ :

Santiago Quiroz - “El corralero” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Santiquiroz.ok/ Twitter: -

ANDREA GUASCH:

Andrea Guasch - "Confieso" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Andre_guasch/ Twitter: Andyguasch

CELESTE MARTINO:

Celeste Martino - "Sway" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: celemartino / Twitter: vidadetopos8

EMILIA OLIVERAS:

Emilia Oliveras - “Skyfall” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: emiliaoliveras / Twitter: emiliaoliveras

MORENA PEREYRA:

Morena Pereyra - "Don't Let Me Be Lonely Tonight" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: - / Twitter: -

ESTEBAN MUIA:

Esteban Muia - “Antiguo dueño de las flechas” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: esteban.muia / Twitter:-

MARÍA del ROSARIO ESCOBAR :

María del Rosario Escobar - “Alma guaraní” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Latiachado / Twitter:-

NICOLÁS REARTES :

Nicolás Reartes - "Chacarera del sufrido" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Nicolasreartes/ Twitter: nico_reartes18

JAVIER SOSA:

Javier Sosa - “Mediterráneo” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: javisosa.ok / Twitter:-

SOLEDAD GILABERT:

Soledad Gilabert - "Fue culpa de los dos" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: sole_gilabert / Twitter: solegilabert

HUILÉN CURRÁ:

Huilén Currá - "El cantor de Buenos Aires" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: h.u.i.l.e.n / Twitter: ruf1anah

JAVIER MANDATORI:

Javier Mandatori - “Paisajes de Catamarca” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: javiermandatori / Twitter: javimanda17

EZEQUIEL ROMANO:

Ezequiel Romano - “Zafar” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Ezequielromano / Twitter: Eze_Romano

CAROLINA DIBLASI:

Carolina Diblasi - “La distancia” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Caro.diblasi / Twitter: carodiblasi

AXEL RIQUELMES:

Axel Riquelmes - “Te escribo desde el sur” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Axel.riquelmes_oficial/ Twitter:-

CAMILA MARTARAZZO:

Camila Matarazzo - “Llorar” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: camimatarazzo_ / Twitter: cami_matarazzo

MILAGROS Y ANA OVIEDO:

Ana y Milagros Oviedo - "Piel canela/Tutu" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: - / Twitter:

TEAM MAU Y RICKY

CECILIA MIRABILE:

Cecilia Mirabile - "Rise up" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: soybeba_/ Twitter:-

DAIANA CARRIZO:

Daiana Carrizo - “Acaramelao” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: - / Twitter:

POLINA GRACE:

Polina Piskova - “Seven Nation Army” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Polinagrace / Twitter: Realpolinagrace

IGNACIO AGUIRRE:

Ignacio Aguirre - “Riptide” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: ignaciorourke78 / Twitter: ignaciorourke78

RENATO BARBIERI:

Renato Barbieri - “Cheques” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Barbieri_renato / Twitter: Renatobarbieri_

MELIBEA MAURIZ:

Melibea Mauriz - "Royals" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: melmaruiz/ Twitter: melmaruizz

LUZÍA CAVALLINI:

Luzía Cavallini - "Pétalo de sal" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: musaluzia / Twitter: musaluzia

JULIÁN GALLO:

Julián Gallo - "La boca" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: juliangallomusica/ Twitter:

JUAN MANUEL GONZÁLEZ MIR:

Juan Manuel González Mir - “Adiós” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: juanmagonzalezmir / Twitter: -

JAZMÍN SPARTA:

Jazmín Sparta - “El adivino” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Jazminsparta/ Twitter:-

ALFREDO OVIEDO:

Alfredo Oviedo - "The Lazy Song/Three Little Birds" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: alfredoviedoficial / Twitter:-

MICAELA SOTERA:

Micaela Sotera - "Por una cabeza" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Micasotera / Twitter: Mica_sotera

VICTORIA CUELLO:

Victoria Cuello - “Plegarias” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: vickylcuello / Twitter: vickylcuello

FRANCISCO ESCUDERO:

Luzía Cavallini vs. Francisco Escudero - "Best Part" - Batallas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Franescudero_ok / Twitter:-

BERNARDITA SONZINI:

Bernardita Sonzini - “Dance Monkey” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: bernarditasonzini/ Twitter:-

JULIETA CELIZ:

Julieta Celiz - “Buenos Aires” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: jjjvles/ Twitter: jjvls

FLOR Y VERO SOAJE:

Flor y Vero Soaje - “El niño y el canario” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: flor_soaje_ // Verito_soaje / Twitter: flor_soaje // Veronicasoaje

MORENA LÓPEZ DÍAZ:

Morena López Díaz - “22” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Morenalopezdiaz / Twitter:-

JOSEFINA ZAURDO:

Josefina Zaurdo - “Can't Take My Eyes Off You” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Josezaurdo / Twitter: jzaurdo

GASTÓN BELL:

Gastón Bell - “Love of My Life” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: gastonbell / Twitter: gastonbell

JOHAN RUIZ:

Johan Ruíz - "Sueles dejarme solo" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Johanruizmusic/ Twitter: Johanruizmusic

MARGARITA BULLRICH:

Margarita Bullrich - “Aprender a volar” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: marga.bullrich / Twitter:-

ANELEY MATTEI:

Aneley Mattei - “Se me ha perdido un corazón” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: aneley_ok / Twitter: AneleyOficial

STEFANO MAROCCO:

Stefano Marocco "My heart will go on" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Stefanomarocco / Twitter: Stefano_Marocco

SABRINA CARBONEL:

Sabrina Carbonel - “Episodios” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: sabrina_carbonel / Twitter:

JUANA BESTARD PINO:

Juana Bestard Pino - “Una luna de miel en la mano” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: juanabestardpino / Twitter:

NICOLÁS BOSETTI:

Nicolás Bosetti - "Un misil en mi placard" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: nicobosetti / Twitter: nicobosetti

AMANDICIA:

Amandicia - Stayin' Alive - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Amandicia / Twitter:

TEAM LALI ESPÓSITO

TOMÁS SAGUES

Tomás Sagues - "Entre nosotros" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: tota.915 / Twitter: Tomassagues

ESTEF FIGUEROA

Estef Figueroa - "Sweet dreams" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: E.Lennon/ Twitter: Estef_figueroa

FLORENCIA RONCONI

Florencia Ronconi - “Mujer amante” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Florronconi/ Twitter: Ronco4florencia

LUCAS BONGIOVANNI

Lucas Bongiovanni - "Plush" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Lucasbongiovannirock.ok / Twitter:

SALUSTIANO ZAVALÍA

Salustiano Zavalía - “Diva” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Salus.Z/ Twitter: SalusOk

CAMILA PÉREZ

Camila Pérez - “Bridge Over Troubled Water” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: vanemagnago / Twitter:

YALENA TOSCANO

Yanela Toscano - "Wapo Traketero" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: / Twitter:

EMILIA SOLER

Emilia Soler - "At Last" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Emi_Soler/ Twitter: EmiSolerS

NICOLÁS ROBUL

Nicolás Robul - “Wadu Wadu” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Nic_Robul/ Twitter: NicoRobul

HUGO RUÍZ ROMERO

Hugo Ruíz Romero - "Tonada de un viejo amor" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Hugo.Ruizok/ Twitter:

MICAELA SABRA

Micaela Sabra - “Landlord” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: MicaSabra/ Twitter:

JULIETA SILBERBERG

Julieta Silberberg - "Kiss Me" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Juli_Silberberg / Twitter:

ÁNGELA NAVARRO

Ángela Navarro vs. Sofía Brown - "Girl on Fire" - Batallas - La Voz Argentina 2022

Instagram: AngelaNavarroSinger / Twitter: Angela26Oficial

SOFÍA BROWN

Sofía Brown - "A Sunday Kind of Love" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Sofi.Brown444 / Twitter:

THOMAS SPAGNOL

Thomas Spagnol - "Cabildo y Juramento" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Thomas_Spagnol/ Twitter: Thomas_Spagnol

LUCÍA GUTIÉRREZ ESCRIBANO

Lucía Gutiérrez Escribano - “All I Want” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Lulitage / Twitter:

RAMIRO CARBALLEDA

Ramiro Carballeda - “Las tardes del sol...” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Ramirocarballeda / Twitter:

VANESA MAGNAGO

Vanesa Magnago - Ain't No Sunshine - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: vanemagnago / Twitter:

VANESA HENRÍQUEZ

Vanesa Henríquez - “Soledad y el mar” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: vane.henriquez / Twitter:

JUAN MANUEL GODOY

Juan Manuel Godoy - “Ya me enteré” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: juanmagodoy.ok /Twitter: Juanma_godoy_ok

MORA RIVAROLA

Mora Rivarola - "A cada hombre, a cada mujer" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Morarivarola /Twitter: Rivarolamora

MARÍA BELÉN DEL GRECO

María Belén del Greco - “Crazy” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Beluudelgreco /Twitter:

LUIS ABERASTAIN

Luis Aberastain - "Carta a un cuyano" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Luchoaberastain /Twitter:

TOMÁS BARANI

Tomás Barani - “Billie Jean” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Tomibarani /Twitter:

ELENA GUARNER

Elena Guarner - “And I Am Telling You I'm Not Going” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Elenaguarner /Twitter:

FLORENCIA BONAVIDA

Florencia Bonavida - “Cha cha, muchacha” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: boni.uy/Twitter: _boni1

IVÁN PAPETTI

Iván Papetti - “Love Me Tender” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Papettiivan/Twitter:

ADRIÁN ALEXANDER TAPIA

Adrián Alexandre Tapia - "Vienes y te vas" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: /Twitter:

TEAM RICARDO MONTANER

PABLO CAMPOS

Pablo Campos - "María Va" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: / Twitter:

DANDARA GUINARAES

Dandara Guinaraes - “Jealous” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: dandara.gm / Twitter: gmdandara

MARÍA SOLEDAD CABRERA

María Soledad Cabrera - “Sweet Dreams” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Sol.cabrera.musica / Twitter:

FRANCO CASAÑA

Franco Casañas - “Oye”- Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Francomarya / Twitter:

NICOLÁS HERNÁN PAGNUCCO

Nicolás Hernán Pagnucco - “Cuando te enamores” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Pagnucco Hernán / Twitter:

ANDRÉS CANTOS

Andrés Cantos - "El patio" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Adrian.cantos_ / Twitter:

JULIO GARCÍA VELIZ

Julio García - "Thinking Out Loud" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: / Twitter:

ADRIÁN OCAMPO

Adrián Ocampo - “I Was Born To Love You” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Adrianocampo1 / Twitter:

ELÍAS PARDAL

Elías Pardal - "Durazno sangrando" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Elíaspardal_ / Twitter: eeeeeelipardal

LEONARDO JURADO

Leonardo Jurado - “Tarot” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Leo.jurado.oficial / Twitter:

JUAN MANUEL RUBINO

Juan Manuel Rubino - "Canción de amor" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Juanmanuelrubino /Twitter: juaanmarubino

ALEJANDRO CENA

Alejandro Cena - “Me va a extrañar” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Alejandrojunioroficial / Twitter: Alejunior01

MICHELLE ALIFANO

Michelle Alifano - “Where Is The Love?” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Missgalactica / Twitter: Missgalactica_

VALENTINA Y EMILIA CROCITTA

Valentina y Emilia Crocitta - "Así es el calor" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Lascrocittas / Twitter:

NURIA DUTOUR

Nuria Dutour - "Love Again" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Nuriadutt / Twitter:

OLIVIA CUAN

Olivia Cuan - “Just the Way You Are” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Olicuan / Twitter:

LILIAN MOLLO

Lilian Mollo - “Arráncame la vida” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

PABLO GARCÍA

Pablo García - “Sobrio” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Pablogarcias1111 / Twitter:

ELIANA CARLETTA

Eliana Carletta - “Tainted Love” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Elianacarletta_mackeup / Twitter

BRIAN SÁEZ

Brian Sáez - "Te esperaba" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Briansaenz_ok / Twitter: Briansaez_ok

ELÍAS MUÑOZ

Elías Muñoz - "Coleccionista de canciones" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Eliasmunoz8819 / Twitter:

VICTORIA MÉNDEZ BELLO

Victoria Méndez Bello - "Tu nombre" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Vicumendezbello /Twitter: Vicumemdezbello

EMANUEL CERRUDO

Emanuel Cerrudo - "Y, ¿si fuera ella?" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Emanuelcerrudo / Twitter:

SOFÍA SCHIAFFINO

Sofía Schiaffino - “One and Only” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Sofyschiaffino / Twitter: Sofia_schiaffino

MAURICIO LASTRA

Mauricio Lastra - “Aire” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Maurilastramusic_ / Twitter: Maurilastra7

SOFÍA MAQUIEIRA

Sofía Maquieira - “Make You Feel My Love” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Sofia_maquieira / Twitter:

JULIA FERRÓN

Julia Ferrón - “La cima del cielo” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Julia_a_ferron / Twitter:

ALEJO ÁLVAREZ

Alejo Álvarez - "El mismo aire" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Instagram: Zhae.arg. / Twitter: Alejoalvarezae