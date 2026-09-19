Lali Espósito habló sobre la situación del cine argentino: "Ha sido muy atacado por el gobierno"

“El cine argentino está pasando un muy mal momento. Ha sido muy atacado por el gobierno que tenemos en este momento y eso es muy difícil para poder hacer cine”, afirmó durante una entrevista con un cronista de Media Festival.

La cantante amplió su reflexión y también habló sobre la polarización y los enfrentamientos que observa tanto en Argentina como en otros lugares del mundo.

“Es una dinámica y una narrativa que se instaló medio a nivel global: la polarización, los discursos de odio… una narrativa que divide mucho a la gente entre sí, porque lograron hacer que haya gente que piense que sus pares no merecen algo”.

Finalmente, Lali cerró su postura con otra contundente declaración: “Le toca a cada quien pelear lo que está pasando y, bueno, no es fácil, pero hay que dar esa batalla”.

La mamá de Lali Espósito habló del casamiento con Pedro Rosemblat

Mientras la artista atraviesa un importante momento profesional, Majo Riera, su mamá, se refirió a la vida sentimental de su hija y reveló algunos detalles sobre la boda que prepara con Pedro Rosemblat.

Durante una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, Riera habló de la celebración y también destacó el vínculo que el periodista mantiene con Lali.

Al referirse específicamente a cómo imaginan el festejo, anticipó: “El casamiento va a ser muy tranquilo”.

Majo también contó qué es lo que más valora de la pareja de su hija y destacó la manera en la que la acompaña: “Lo que más me gusta de Pedro es que la quiere y la cuida, se nota en sus actos públicos y privados”, afirmó.