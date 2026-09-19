Lali Espósito habló sobre la situación del cine argentino: "Ha sido muy atacado por el gobierno"
Durante la presentación de “Glaxo”, la artista cuestionó a la gestión actual y habló sobre la situación que enfrenta el cine nacional.
La participación de Lali Espósito en el Festival de Cine de San Sebastián no pasó inadvertida. La cantante y actriz llegó a España como parte del elenco de Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat, y durante su paso por el evento se refirió a la situación que atraviesa actualmente la industria cinematográfica argentina.
El largometraje forma parte de la sección oficial de la 74ª edición del festival y todavía no cuenta con una fecha de estreno confirmada en Argentina. Junto a Lali participan Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh.
La producción está basada en la novela homónima que Hernán Ronsino publicó en 2009. La trama comienza en Chivilcoy en 1957 y se desarrolla a lo largo de varias décadas.
La presencia de la artista en la ciudad española también generó repercusión por uno de los looks que eligió. Al llegar al hotel, apareció con una remera blanca que llevaba escrita la frase “Las Malvinas son argentinas”, inspirada en la bandera que mostraron los jugadores de la Selección luego de vencer a Inglaterra en el Mundial 2026.
Lali Espósito se refirió al presente del cine argentino
En el marco de las actividades por Glaxo, Lali fue consultada por la prensa acerca de la realidad de la industria audiovisual nacional. Fue entonces cuando manifestó su preocupación y cuestionó las políticas del actual Gobierno.
“El cine argentino está pasando un muy mal momento. Ha sido muy atacado por el gobierno que tenemos en este momento y eso es muy difícil para poder hacer cine”, afirmó durante una entrevista con un cronista de Media Festival.
La cantante amplió su reflexión y también habló sobre la polarización y los enfrentamientos que observa tanto en Argentina como en otros lugares del mundo.
“Es una dinámica y una narrativa que se instaló medio a nivel global: la polarización, los discursos de odio… una narrativa que divide mucho a la gente entre sí, porque lograron hacer que haya gente que piense que sus pares no merecen algo”.
Finalmente, Lali cerró su postura con otra contundente declaración: “Le toca a cada quien pelear lo que está pasando y, bueno, no es fácil, pero hay que dar esa batalla”.
La mamá de Lali Espósito habló del casamiento con Pedro Rosemblat
Mientras la artista atraviesa un importante momento profesional, Majo Riera, su mamá, se refirió a la vida sentimental de su hija y reveló algunos detalles sobre la boda que prepara con Pedro Rosemblat.
Durante una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, Riera habló de la celebración y también destacó el vínculo que el periodista mantiene con Lali.
Al referirse específicamente a cómo imaginan el festejo, anticipó: “El casamiento va a ser muy tranquilo”.
Majo también contó qué es lo que más valora de la pareja de su hija y destacó la manera en la que la acompaña: “Lo que más me gusta de Pedro es que la quiere y la cuida, se nota en sus actos públicos y privados”, afirmó.
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