La broma de Lali Espósito al ser distinguida en la Legislatura porteña

“Es un emblema, cantó el himno en nuestro gran homenaje al fútbol. Es la mejor para representarnos en el mundo entero por su talento, por su creatividad y porque la quiero muchísimo. ¡Felicitaciones!”, expresó Cris Morena.

A la hora de brindar su discurso, la cantante comenzó con una broma al hacerse pasar por legisladora. "Bueno, mi primer proyecto es...", dijo entre risas.

lali legislatura

“Gracias a todos los diputados por esto, que era impensado para mí. Uno puede pensar cosas de lo que para uno es el éxito o pequeños objetivos, pero uno no puede imaginar representar a las mujeres que admiro ni a los hombres con los que trabajo y todas las personas que me rodean”, sostuvo Lali.

La también actriz reconoció que no había preparado un discurso, y completó: “Lo más importante para mí es alentar a los niños y niñas de Buenos Aires y de toda la Argentina, a alentarnos a luchas por sus sueños. Trabajar por eso. Que nadie les diga que no pueden, a mí me lo dijeron muchas veces y vengo de llenar un estadio. Si tienen la pasión y tienen el amor, eso puede más que el contexto”.