La picante respuesta de Lali Espósito a Maxi Trusso tras las duras críticas

maxi trusso lali.jpg

"Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores. No me gustan los giros melódicos, no hay ninguno que escuche y diga 'qué bueno'", sostuvo Trusso.

El precursor del procesador autotune se refirió a sus colegas señalando que "sacó" a los artistas que colaboraron con su disco, porque no le gustó el estilo que tenían: "Me arruinaban la canción. No quedaba un tema bueno. Son un desastre todos".

https://twitter.com/lalioficial/status/1631493183291944961 Para los preocupados por mis letras No teman!! El resto del disco habla de física cuántica,los últimos avances de la NASA y como impactó el dólar a 300! Aaaaahhhhhh se viene el disco de tu vida mi amoL ♥ Posta. — Lali (@lalioficial) March 3, 2023

Luego de estas duras declaraciones, Lali Espósito recogió el guante y fue categórica con su respuesta en las redes sociales sin nombrar hacia quien iba dirigida, pero con un claro objetivo.

"Para los preocupados por mis letras No teman!! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y como impactó el dólar a 300! Aaaaahhhhhh se viene el disco de tu vida mi amol. Posta", disparó Lali.