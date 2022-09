La revelación sexual de Lali Espósito que sorprendió a todos

“Realmente fui compartiendo a través de mi música con la gente mi propio descubrimiento sexoafectivo; mi manera de sentir el sexo y mi manera de sentir amor. Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías; conmigo misma, no para el afuera”, comenzó diciendo Lali.

Y reconoció: “Me di cuenta de que me mentía un montón. No aceptaba que ciertas cosas que quería, que me gustaban... Que me gustaban las minas, por ejemplo. Tenía una dualidad y siempre separaba: ‘Sí, me gusta una chica, pero siempre me pongo de novia con chabones”.

“Tiene que ver con algo cultural que traemos, pero también, en forma inconsciente, también tenía que ver con la construcción de la chica de la tele políticamente correcta, que es simpática. Nunca me lo impuse, soy muy simpática naturalmente -bromeó- pero lo cierto es que en un momento me dije: ‘Sí, esto me sale natural, pero acá estoy ocultando algo”, remarcó.

lali

En este sentido, Lali comentó cómo une lo que siente con su arte y lo que esperan sus fans. "En los últimos años me di cuenta que, al menos en mi música, necesitaba ser más franca. Y, aparte, sentía que hay todo un público que necesita ser representado y que no tenía una canción como 'Dos son tres' o 'N 5'. Yo no las tenía en mi repertorio y ese público no las tenía en español, con ese sonido y de esa manera”, manifestó.

“No siento la necesidad de explicar si la letra de ‘N5′ es real o no. Si me lo preguntás, lo contesto y no tengo problema y es lindo charlarlo, pero a la vez, habla la canción”, expresó.

Con respecto a si sintió algún tipo de temor por la reacción que podían generar eso temas, la artista indicó: “No sentí la necesidad de explicar demasiado. Mis viejos capaz que me están escuchando, mi viejo particularmente, diciendo que me gustan las chicas acá, en esta nota. No me siento con ellos a hablarlo, pero saco 'N5' y mi viejo me dice: '¡Qué lindo tema, che! Y está bueno lo que contaste'. Y ya entendió. No le tengo que explicarle. Eso es algo piola de mis viejos, pero yo también lo pleantée de esa manera”.

“Hemos crecido como sociedad; esto es una realidad. Nos faltan un montón de movidas y es natural que falten. Nosotros somos jóvenes, pero vivimos otra realidad en la adolescencia. Veo ese cambio en un tiempo que puede considerarse corto, y me parece un flash. A parte, a mi público le pasó lo mismo que me pasó a mí, y hay otra parte a la que le puede parecer medio raro como uno se expresa”, aseguró.