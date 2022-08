La Voz Argentina: Lali Espósito y los Montaner terminaron peleados

Ricardo Montaner fue el primero en opinó sobre el desempeño de las chicas, apuntó a quien le dio los temas a cada una de las chicas: “Hubo un desbalance. Mejor dicho, la balanza tiende a definitivamente por el lado de Ángela por la canción que tomó. Siento que la elección de la canción tuvo que ver en este knockout. Para mí, la balanza se inclinará para Ángela”, dijo.

Luego Lali expresó: “Yo sé que es un knockout y acá gana uno, es una competencia. Pero la verdad me resulta muy injusto hacer una comparativa entre ustedes. No es correcto”. En cambio Montaner dijo:“¿Pero no tenés que hacer para tomar una decisión?”.

Lali no se quedó a tras y le respondió: “No, yo no comparo las personas. No elijo porque una la hizo mejor que otra o se lució más que la otra. De verdad te lo digo”. En ese momento Montaner evitó mirarla, al no coincidir con su planteo.

lali mau y ricky

“No puedo compararlas a nivel talento. Lo de Flor también fue espectacular, la escuchamos cantar otra cosa, se la jugó, fue un desafío. Sé todo lo que para ella significa. A mí las comparaciones en general me parecen antipáticas. Lo hacen con nosotros. A mí me comparan con otras artistas. Todo el tiempo están... Y siento que cada uno tiene lo suyo”, continuó Lali.

La artista pop terminó escogiendo como ganadora a Ángela, quien avanzó así a la fase de los playoffs (arrancará este domingo). Paralelamente, lanzó un mensaje en Twitter, atenta a que sus fanáticos estaban enojados con los Montaner por el destrato en “La Voz Argentina”, en el que ratificó el tenso cruce visto en pantalla.

“Me dicen que se picó un toque en #LaVozArgentina y bueno no siempre se está de acuerdo, ¿no? Los entredichos y diferencias también nos hacen el mejor jurado de la TV (Ahre jajjaa)”, tuiteó la jurado.

Algunos fans que aseguraban haber asistido a las grabaciones del programa indicaron que el cruce completo entre Lali y los Montaner habría sido recortado en Telefe y que no se vio todo lo intenso de la pelea. Los usuarios afirmaron que “Lali se levantó de la silla y se fue porque Flor se puso a llorar atrás de cámara”.