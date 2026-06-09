Lalo Mir homenajeó a Indio Solari en un emblemático bar de Río de Janeiro
El reconocido locutor participó de una despedida especial para el exlíder de Los Redondos en un tradicional espacio cultural de Brasil.
Las expresiones de cariño hacia el Indio Solari continúan apareciendo en distintos lugares tras su fallecimiento. Una de las más llamativas se produjo en Río de Janeiro, donde Lalo Mir protagonizó una velada dedicada a recordar al histórico referente del rock argentino en el reconocido bar Bip Bip.
La reunión tuvo lugar en ese tradicional punto de encuentro de la cultura carioca, conocido por sus noches de música en vivo y su estrecha relación con la escena artística local. Allí se congregaron argentinos, brasileños y admiradores de la obra de Solari para compartir un momento de recuerdo y reconocimiento.
Durante la actividad, Mir brindó unas palabras en las que evocó la figura del cantante y compositor. A través de distintas alusiones a su obra y a las imágenes que marcaron su carrera, el conductor fue reconstruyendo parte del legado que dejó uno de los artistas más influyentes de la música nacional.
El clima fue ganando intensidad con el paso de los minutos. Los asistentes siguieron atentamente cada intervención y acompañaron con aplausos una ceremonia que tuvo un tono profundamente afectivo y atravesado por la admiración hacia el músico.
La música también ocupó un lugar central en la noche. Integrantes de la tradicional rueda artística del lugar interpretaron canciones vinculadas al repertorio del Indio, generando uno de los momentos más emotivos del encuentro. Muchos de los presentes se sumaron cantando y transformaron la reunión en una verdadera celebración de su trayectoria.
Lejos de los grandes escenarios y de los homenajes multitudinarios, la despedida realizada en Río de Janeiro mostró una faceta más íntima, pero igualmente significativa. En un rincón histórico de la ciudad brasileña, seguidores de distintas nacionalidades compartieron recuerdos, canciones y emociones alrededor de una figura que dejó una huella imborrable en la cultura popular argentina.
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