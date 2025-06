Las buenas noticias de la semana: el viral imperdible de la Negra Vernaci en POP Radio

En las últimas horas se viralizó un video donde la conductora irónicamente habla del aumento de los senadores. "Mientras todo está explotado, ellos se aumentaron el 4%", dijo entre risas. Luego anunció que el Gobierno confirmó que va a rechar la suba de las jubilaciones. También el aumento del gas y el trasnposte. Mientras la Negra lee las "buenas noticias", sus compañeros aplauden y celebran de forma irónica.

El programa "La Negra Pop" cuenta con un equipo de colaboradores, incluyendo humoristas, comentaristas y productores, que contribuyen a crear el ambiente de humor y crítica característica de la emisión. Además de la radio, La Negra Vernaci también tiene presencia en plataformas digitales, como Spotify y YouTube, donde se pueden encontrar clips y grabaciones de sus programas. En resumen, las "buenas noticias" de La Negra Vernaci son una forma de abordar temas importantes de forma creativa y humorística, aprovechando la radio y las plataformas digitales para llegar a un amplio público y generar reflexión.

La furia de La Negra Vernaci tras el robo que sufrió en la radio: "No quiero trabajar con chorros"

La Negra Vernaci volvió a expresar su malestar con la radio donde trabaja. Denunció robos dentro del estudio y, como medida de protesta, decidió no volver al edificio hasta que la empresa resuelva la situación.

Durante su programa en Radio Pop, la conductora apuntó contra la emisora y relató con indignación los objetos que le desaparecieron: “No puede ser que dejes algo e inmediatamente desaparezca. Es tu responsabilidad como radio que no te roben. Me faltan anteojos, paraguas y comida. ¿Cómo se va a trabajar en un lugar donde te roban la comida?”, se quejó al aire.

Después de esas declaraciones, habló con el programa LAM y confirmó que transmitirá desde su casa: “No me llegó la plata. Hasta que no me paguen, yo voy a trabajar desde mi casa, porque ahí no se roba. Es muy difícil trabajar así. Listo, me voy a averiguar quién me afanó la cartera”.

Vernaci también apuntó contra sus propios compañeros de trabajo. “La investigación de la radio es muy pobre. Yo no quiero trabajar con chorros y no voy a trabajar con chorros. Me da vergüenza trabajar con gente que hace estas pel…”, remató.

Por último, le exigió a la empresa que se haga cargo: “Sería bueno que desde arriba se ocupen de lo que sucede”, reclamó. La conductora hace años forma parte de la programación de la emisora, pero atraviesa un conflicto que todavía no encuentra solución.