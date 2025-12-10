Las fotos que publicó Thiago Medina tras el accidente: "Gracias a estas cicatrices sigo vivo"
El ex Gran Hermano 2022 mostró cómo quedó su cuerpo después del choque en moto y respondió a quienes dudaron de él.
Este miércoles al mediodía, Thiago Medina sacudió las redes al difundir un posteo donde exhibió sin filtros las marcas que le dejó el violento accidente en moto que sufrió en septiembre. Las imágenes, acompañadas por un mensaje de fuerte carga emocional, revelan el impacto real del episodio que casi le cuesta la vida y que, según él mismo planteó, muchos pusieron en duda.
“Lo que es saber que gracias a estas cicatrices sigo vivo es algo que me va a marcar para toda la vida”, arrancó el joven desde su cuenta de Instagram, dejando en claro que cada señal en su piel funciona como un recordatorio permanente de lo sucedido. El ex Gran Hermano 2022 pasó semanas bajo atención médica estricta y con un seguimiento diario debido a la gravedad de sus heridas.
Acto seguido, Medina se descargó contra quienes especularon sobre su cuadro sin conocer la situación real. “También sé que todo lo que viví fue por algo, y que pongan en duda una situación así de fuerte me parece una falta de respeto”, lanzó con evidente hartazgo. En los últimos meses, distintos participantes del reality han relatado experiencias similares: comentarios malintencionados, desconfianza y teorías sin sustento que se replican en redes.
Para despejar cualquier sospecha, fue contundente sobre la intención de su publicación: “Subo esto para que vean que no fue teatro ni nada de eso. Espero que con esto se les disipen todas las dudas que tenían”. Su recuperación todavía continúa, con controles médicos frecuentes y un proceso de rehabilitación que él mismo definió como “lento y agotador”.
Sobre el final, el papá de Laia y Aimé —fruto de su relación con Daniela Celis— eligió un tono más íntimo y agradecido. “Quiero agradecer a Dios por estar aquí y a todos ustedes que oraron y pidieron por mí”, expresó, recibiendo inmediatamente mensajes de apoyo y deseos de pronta mejoría.
