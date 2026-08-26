Las películas y series que marcaron la carrera de Tim Curry y su último personaje

"Stream": el último proyecto cinematográfico de su vida

La despedida del artista de la pantalla grande se produjo a través de la película de terror "Stream". Al momento de concretarse su participación en el filme, el director y productor Michael Leavy expresó su alegría a la revista "Variety", remarcando la importancia de sumar al actor al proyecto: “¡Estamos muy felices y emocionados de traer a Tim de vuelta al cine y a la pantalla grande! Su encanto siempre irradia y brilla en todo lo que hace, ¡y nos sentimos muy honrados de que forme parte de ‘Stream’!"