Las películas y series que marcaron la carrera de Tim Curry y su último personaje
A lo largo de los años, el actor británico construyó una carrera que marcó un antes y un después en el cine y las series. Los detalles.
La reciente partida de Tim Curry a los 80 años de edad cierra una de las trayectorias cinematográficas más versátiles y singulares de la industria del entretenimiento. Reconocido por su solvencia para encarnar figuras inquietantes, villanos emblemáticos y papeles extravagantes, el intérprete británico construyó a lo largo de más de cinco décadas un camino profesional que atravesó el cine, la televisión, el teatro y el doblaje de animaciones.
En el tramo final de su vida, el artista permaneció en silla de ruedas y limitó de manera notable sus exposiciones públicas tras haber atravesado un accidente cerebrovascular en 2012. Pese a esa pausa obligada, el público lo mantendrá en la memoria principalmente por sus composiciones de Pennywise en la versión televisiva de "It" y del doctor Frank-N-Furter en la cinta "The Rocky Horror Picture Show", producciones que compartieron espacio con decenas de realizaciones cinematográficas y labores de voz.
Los hitos de su carrera en pantalla y su destacada labor detrás del micrófono
Dentro de su extensa carrera actoral, existen cinco producciones fundamentales que resumen su huella en la pantalla grande y chica:
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"The Rocky Horror Picture Show", donde inmortalizó al extravagante Dr. Frank-N-Furter.
"Legend", formando parte del elenco principal.
"Clue", cinta de misterio y comedia donde desplegó su talento.
"It", miniserie en la que encarnó al aterrador payaso Pennywise.
"Muppet Treasure Island", participando en el clásico proyecto de los célebres muñecos.
En paralelo a sus apariciones frente a las cámaras, el artista británico consolidó una nutrida trayectoria como actor de voz. Uno de sus aportes más recordados en el rubro fue la interpretación de Nigel Thornberry en la serie animada "The Wild Thornberrys". Asimismo, su desempeño como el Capitán Garfio en "Peter Pan and the Pirates" le valió la obtención de un premio Emmy en 1991.
Su talento vocal figuró en producciones emblemáticas como "Batman: The Animated Series", "Star Wars: The Clone Wars", "Over the Garden Wall" y "Ben 10". De acuerdo con los registros de "TV Guide", la estrella británica acumuló un total superior a los 180 créditos de actuación a lo largo de su vida profesional.
"Stream": el último proyecto cinematográfico de su vida
La despedida del artista de la pantalla grande se produjo a través de la película de terror "Stream". Al momento de concretarse su participación en el filme, el director y productor Michael Leavy expresó su alegría a la revista "Variety", remarcando la importancia de sumar al actor al proyecto: “¡Estamos muy felices y emocionados de traer a Tim de vuelta al cine y a la pantalla grande! Su encanto siempre irradia y brilla en todo lo que hace, ¡y nos sentimos muy honrados de que forme parte de ‘Stream’!"
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