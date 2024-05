Laura Ubfal dio una insólita teoría sobre la violencia de género y las redes la liquidaron

En este sentido, Lanzelotta planteó la diferencia que la producción hace entre lo ocurrido en aquel entonces y lo que sucede ahora en Gran Hermano: "Hubo un contacto físico, pero acá también lo hubo, no nos hagamos los boludos". Tras esto, fue interrumpido por Ubfal: "Yo creo que fue bastante distinto. Para mí el tema de la violencia de género es hombre-mujer. Furia pesa 45 kilos, Mauro es un chico un 1,90, es una mole humana...", indicó, justificando a quien protege sistemáticamente.

Por supuesto, sus compañeros de ciclo no dudaron en contradecir lo que la periodista estaba señalando: "Está bien, Lau, pero estás justificando un empujón", indicó Guido Záffora, lo que fue inmediatamente interrumpido por Ubfal. "No estoy justificando, estoy explicando. Entonces no hablo, si para vos justifico, no hablo", manifestó caprichosamente.

"Leé la ley de violencia de género. Cuando Mauro dijo en el confesionario que quiere que haya un nuevo Gran Hermano, es porque él quiere que se vaya Furia en su fantasía y que el nuevo Gran Hermano sea los que queden con el estilo del año anterior. Eso despertó un machismo en las redes", indicó en modo fan.

laura ubfal violencia de género.mp4

Tras viralizarse sus fuertes dichos, las redes sociales liquidaron a la periodista que parece estar completamente ajena a la realidad de esta edición del reality: "Le pagan para desinformar a esta"; "45kg pero es una violenta de mierda igual"; "Lo detestable que es la Ubfal, el fanatismo la cegó"; "No hace bien esta mina en los medios"; fueron sólo algunos de los comentarios de los internautas que también consumen Gran Hermano y se ven sorprendidos por el nivel de violencia de Furia que la producción no parece querer frenar.

tuits publico contra ubfal.png