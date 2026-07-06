Laurita Fernández explotó contra los rumores que la vinculan con Pedro Alfonso y fue categórica

La conversación continuó y la cronista destacó que no era habitual verla tan enojada frente a una cámara. La respuesta volvió a reflejar su fastidio: "No, es que ya estoy grande, entonces hay cosas que ya no me banco, como estas, por ejemplo". Finalmente, cuando le consultaron si había mantenido alguna conversación con Chaves para aclarar la situación, fue igual de contundente: "No, no, no, me preguntás a mí y yo soy clara, fin, porque no me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver".

Qué se sabe de la interna entre Paula Chaves y Laurita Fernández

La polémica había cobrado fuerza luego de que en LAM revelaran nuevos detalles sobre una presunta interna entre Laurita y Paula Chaves. Allí se aseguró que Pedro Alfonso no quería reencontrarse con su compañera cuando se sumó a La cena de los tontos y se recordaron episodios ocurridos años atrás, como una salida al teatro en la que Pedro y Paula habrían esperado a que Laurita abandonara el lugar antes de bajar a saludar a Martín Bossi.

También se reflotaron antiguas situaciones vinculadas a Bailando, cuando surgieron versiones sobre la posibilidad de que Laurita fuera pareja de baile de Alfonso, algo que finalmente nunca ocurrió y que, según contaron en el programa, habría generado diferencias dentro de la pareja. Con sus declaraciones, Laurita buscó cerrar definitivamente el tema y dejar en claro que no piensa seguir alimentando una historia que, asegura, nunca existió.