Tini Stoessel compartió su intimidad con Rodrigo de Paul en la concentración de la Selección Argentina

Las publicaciones no tardaron en multiplicarse por las redes sociales y despertaron una ola de reacciones entre sus seguidores. En plena competencia mundialista, la pareja volvió a demostrar que, además del fútbol, también encuentra tiempo para compartir momentos juntos, alimentando el entusiasmo de sus fanáticos con cada nueva aparición pública.

Si bien ambos optan por mantener un perfil bajo respecto de su relación, cada vez que comparten alguna imagen juntos generan una enorme repercusión. Esta vez no fue la excepción y las postales románticas se convirtieron rápidamente en uno de los temas más comentados entre sus seguidores.