Laurita Fernández habló sobre su relación con Nicolás Cabré: "Fue el primero con el que pensé en tener hijos"

La bailarina y actriz reconoció que siempre intenta sostener un buen vínculo con sus ex. “Me gusta terminar bien las relaciones. El tiempo te da eso, en el momento en que te separas siempre son aguas bastante revoltosas. El vínculo que genero, se genera después, cuando la ruptura ya sanó”, comentó cuando le preguntaron cómo están las cosas con Cabré.

“Me quedo con lo lindo que deja cada vínculo, me da paz saber cómo está el otro y que sepan que estoy bien. No siempre se termina bien, soy recontra emocional, no soy superevolucionada”.

Por su parte, ante la pregunta de si le gustaría tener una pareja que no perteneciera al medio artístico, Laurita manifestó: “Desde la teoría suena todo divino, después en la práctica es otra cosa. No sé la verdad, capaz tampoco me entendería”.

“La vida te va haciendo conocer personas que a veces terminan siendo importantes y otras que no y así cómo vinieron se fueron”, agregó.