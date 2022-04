Otro parecido que sorprendió a todos en Bienvenidos a Bordo

"No, no puede ser, es igual, ¿no es él?", se escuchó decir a Hernán Drago, y Pachu Peña agregó: "Es igual, en los gestos, en la sonrisa, en todo… No hay nada más que decir", agregó el humorista.

En efecto, el joven participante era igual a Jim Carrey; dijo ser corredor inmobiliario y jugó un poco con las mil caras del reconocido actor. Y a pedido de Laurita, recreó el baile del actor en La máscara.

