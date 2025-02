Lauty Gram confesó los motivos de su separación de la China Suárez: la liquidó

En medio de la charla, los conductores aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su relación con la ex Casi Ángeles: "Fue algo efímero que pasó y, si me pongo a pensar bien, simplemente fue un suceso", arrancó diciendo el artista, intentando encontrar las palabras adecuadas. "No sentí nada tan fuerte, fue algo más casual, algo que quería experimentar, vivir y conocer. Fue algo pasajero", agregó.

El comentario generó sorpresa en los presentes, y Kennys Palacios, íntimo amigo de Wanda, le preguntó si se arrepentía de haber estado con la actriz. "No, porque aprendí muchas cosas de esa relación. Aprendí a plantarme ante una cámara, a responder preguntas incómodas... La verdad, no me arrepiento", aseguró Lauty.

Lauty Gram China Suarez

El motivo que desató la separación entre Lauty Gram y la China Suárez

Sin embargo, lo más picante de la entrevista llegó cuando el cantante reveló el verdadero motivo de la separación: "Se terminó porque ella se enteró de que yo estuve con una chica en la Bresh. Simplemente le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella hacía su vida y yo la mía. Podía hacer lo que quisiera", explicó, generando sorpresa en los panelistas.

Según Lauty, la China reaccionó con furia al enterarse de la situación: "Hizo un escándalo y subió una historia diciendo 'No voy a confiar más en los hombres'", recordó. En ese momento, Romina Scalora, una de las panelistas, lanzó una frase que desató carcajadas en el estudio: "¿Le molestó que haya un tercero? Mirá vos".

Lejos de quedarse callado, reconoció que la situación lo molestó: "Obvio que estaba mal, porque no hice nada. Yo estaba soltero y podía hacer lo que quisiera. Ella también hacía su vida. Si le pasé mi Instagram a alguien fue porque era libre de hacerlo", afirmó.

lauty gram confirmó con la china.webp

Para cerrar el tema, el cantante lanzó una frase tajante contra la actriz. "No me gustó que me juzgue ni que suba esa historia para hacerme quedar mal. Tampoco lo que me dijo por chat, porque yo no hice nada", disparó.

La relación siempre generó debate, especialmente por la diferencia de casi 10 años entre ambos y porque la actriz es madre de tres hijos. Sobre este punto, Palacios reflexionó: "Con 23 años es difícil tener una relación con alguien mucho más grande, que tiene hijos y una vida tan diferente. Es difícil bancarse todo eso". Lejos de polemizar, solo agregó: "Yo también aceptaba estar ahí", y dio por terminado el tema.