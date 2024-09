Leandro Paredes y Camila Galante están esperando su tercer hijo

“Van a esperar a su tercer hijo, tal como lo confirmó Yanina. Lo contaron en un programa de televisión”, comentó el conductor de LAM. Por su parte, Latorre agregó que el anuncio de Leandro Paredes y Cami Galante saldrá el domingo en el nuevo programa de Susana Gimenez.

Además, Yanina agregó: "Se enteraron después de la Copa América, están re felices”, reveló y agregó que en palabras de la propia Camila, este bebé “vino con la Copa” y que lo estaban buscando hace algunos meses.

Paredes y Cami Galante esperan su tercer hijo. #LAM pic.twitter.com/VbpbKsS5nC — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 9, 2024

Rodrigo de Paul y Leandro Paredes grabaron un sketch para Susana Giménez

La diva de los teléfonos Susana Giménez regresará a la pantalla de Telefe con un nuevo programa que comenzará el domingo 15 de septiembre. Recientemente, El ejército de LAM compartió unas imágenes de lo que se vendrá. En Bondi, Ángel de Brito lanzó: "¿Los jugadores están concentrados? Más o menos”.

"No estuvieron tan concentrados porque los estuvo distrayendo anoche Susana Giménez que cayó a la concentración, a la AFA, no con fines no- santos”, agregó. Y reveló: “Fue a grabar su sketch para la vuelta a la tele en donde va a estar con los jugadores de la Selección”.

“Estuvo Yayo con Caro Pardíaco, estuvo (Damián) Betular, estuvo Nico Vázquez, estuvo Peter Lanzani, estuvo Sebastián Estévanez, Jorgelina Aruzzi grabando el sketch de Susana con la peluquita negra”, contó el conductor.

de paul paredes susana.jpg

Las fotos de Susana Giménez con los jugadores

En una de las fotos, la rubia posó con su peluca morocha junto a los futbolistas Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. En la segunda imagen se la ve a la conductora con Aruzzi, Vázquez, Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.

susana gimenez