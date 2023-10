Julieta Zylberberg impactó con su panza de 7 meses

La actriz agregó "Vivo muy contenta. Me daba lo mismo qué era, no tengo preferencia del sexo, con Luis tampoco, lo que venga estaba bien y yo estaba feliz de igual manera. Tampoco con el parto, viste que está muy idealizado el parto vaginal, pero yo quiero que lo decida el médico, no tengo una idealización del tema"

Julieta Zylberberg habló sobre cómo vive la llegada su primogénito Luis Ernesto, de 10 años: "Está re contento, tuvo un montón de años de ser único y además armó un vínculo hermoso con Nina y con Sol, las nenas de Agus… Y nada, eso, la vida es dinámica y hermosa".

A nada de ser madre por segunda vez

Julieta publicó una serie de fotos a través de su cuenta de Instagram donde mostró el especial look total black, muy fiel a su estilo, que eligió para la presentación de la película que la tiene como protagonista, "Puan". Se vistió para la ocasión, con tacos bajos incluidos, para posar junto a sus mascotas, las mimadas de la casa que comparte con su pareja, Agustín Toscano.

Juli Zylberberg.jpg

“Me vestí para ir a un estreno y no llegué a tiempo, así que aproveché (con taquitos y todo) para empezar a preparar las cosas de Florián... No fue fácil explicarles a Chizito y a Lisa que no son para ellos”, contó Julieta en su posteo en redes sobre cómo está haciendo para que sus perritos no se suban ni se acerquen a los accesorios que serán para el bebé.

La película "Puan" está arrasando en los cines

Puan.jpg

"Puan" es protagonizada por Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia, donde se aborda el mundo universitario de la facultad de Filosofía y Letras en ritmo de comedia con el trasfondo de la realidad argentina.

Es una película sobre un profesor que se llama Marcelo Pena; al cual se le muere su mentor, y director de la cátedra con quien trabajó mucho tiempo. Al mismo tiempo, llega de Frankfurt, Rafael (Leonardo Sbaraglia), una gran estrella de la filosofía actual y quiere hacerse cargo de la cátedra.

Entonces en el medio de esa situación, Marcelo tiene que ver, que quiere hacer, y cómo competir con Rafael; sin descuidar sus otros trabajos, ni su vida personal.