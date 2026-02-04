Leonardo Sbaraglia presentará "Amarga Navidad" junto a Pedro Almodóvar en Madrid
El actor argentino brilla en "Amarga Navidad", la nueva película del cineasta español y harán juntos una presentación en Madrid. Los detalles.
El universo cinematográfico de Pedro Almodóvar se prepara para una nueva y vibrante entrega. El próximo 28 de mayo, las pantallas de cine recibirán "Amarga Navidad", la más reciente obra del emblemático director español. Tras la difusión de su primer póster oficial y un avance que destila melancolía y suspenso, la crítica y el público coinciden en que se trata de una pieza donde el realizador retoma sus temáticas más personales, aunque abordadas desde una evolución narrativa que pone a prueba sus propios horizontes creativos.
Uno de los mayores atractivos para la región es el papel protagónico que asume el argentino Leonardo Sbaraglia. Luego de su paso por Dolor y Gloria, el actor fortalece su vínculo con el cineasta manchego interpretando a Raúl Durán. Su personaje es un guionista y director cuyas vivencias personales se funden con las tramas que escribe, generando un laberinto narrativo donde los límites entre la realidad y la invención literaria desaparecen por completo.
La trama se apoya también en la figura de Bárbara Lennie, quien interpreta a una directora publicitaria sumergida en una profunda crisis. Su personaje busca en la labor profesional un escudo para no enfrentar el dolor provocado por el fallecimiento de su madre durante un fatídico puente de diciembre. Tras sufrir un ataque de pánico, decide abandonar el ritmo frenético de Madrid para buscar serenidad en Lanzarote. En este viaje de introspección, la acompañan su amiga Patricia y su pareja, Bonifacio, quien se erige como su principal apoyo emocional.
Este drama, que explora el uso del arte como mecanismo de defensa ante la pérdida, cuenta con un reparto que combina nombres históricos del cine de Almodóvar con nuevas incorporaciones. Entre las figuras recurrentes destacan Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Victoria Luengo, Carmen Machi, Rossy de Palma y Gloria Muñoz. Al mismo tiempo, el director abre las puertas de su "familia" artística a Patrick Criado y Quim Gutiérrez, quienes debutan bajo su mando en esta producción.
Aunque la fecha de estreno local está marcada para finales de mayo, el calendario internacional comenzará a moverse mucho antes. En España, el filme llegará a las salas el 20 de marzo de 2026. Con motivo de este lanzamiento, Leonardo Sbaraglia viajará a Madrid en marzo tras haber recibido una invitación especial del propio Almodóvar para asistir a la premiere.
"Amarga Navidad" se posiciona como un melodrama de alta factura que invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, el trabajo y el duelo en el particular contexto de las festividades navideñas. Como bien sugiere la premisa de la película, en ocasiones la única forma de huir del desorden personal es capturándolo a través del lente de una cámara.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario