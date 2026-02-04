Leonardo Sbaraglia presentará "Amarga Navidad" junto a Pedro Almodóvar en Madrid

Aunque la fecha de estreno local está marcada para finales de mayo, el calendario internacional comenzará a moverse mucho antes. En España, el filme llegará a las salas el 20 de marzo de 2026. Con motivo de este lanzamiento, Leonardo Sbaraglia viajará a Madrid en marzo tras haber recibido una invitación especial del propio Almodóvar para asistir a la premiere.

"Amarga Navidad" se posiciona como un melodrama de alta factura que invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, el trabajo y el duelo en el particular contexto de las festividades navideñas. Como bien sugiere la premisa de la película, en ocasiones la única forma de huir del desorden personal es capturándolo a través del lente de una cámara.