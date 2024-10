Liam Payne: del éxito con One Direction a ser acusado por maltrato

Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que en las últimas horas, Liam quedó en el centro de la polémica tras ser acusado por maltrato por parte de su ex prometida, Maya Henry.

Liam Payne, del éxito de One Direction a ser acusado por maltrato

Liam Payne formó parte de la boyband One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan. El grupo sin dudas fue un éxito, cosechando premios, liderando rankings musicales y sumando millones de reproducciones.

En el año 2016, en medio del furor, One Direction decidió separarse. Los artistas apostaron a su carrera como solistas y se llegó a hablar de algunas internas entre ellos, lo que hizo que se alejaran.

En ese mismo año, Liam Payne anunció que su camino como solista comenzaba y a media que pasó el tiempo se fue consolidando. En 2017 hizo su debut con el simple "Strip That Down", una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac.

En agosto de 2018 , lanzó su primer EP, "First Time", de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo First Time, pasando por un abordaje profundo de una separación en "Home With You" y una balada cruda como lo es "Depend On It".

Payne lanzó la canción "Stack It Up" junto al rapero estadounidense A Boogie wit da Hoodie, en septiembre del 2019, como sencillo de su primer álbum de estudio LP1.

Desde allí, no sacó mas música y su vida comenzó a ser un misterio. Hasta que volvió a Argentina para ver el concierto de Niall Horan y los rumores de un posible regreso de One Direction se desataron, aunque se sabía que eso no iba a ser posible.

One Direction

Fuertes acusaciones contra Liam Payne

Liam Payne Maya Henry

Mientras Liam Payne disfrutaba de su estadía en Buenos Aires, su ex pareja, Maya Henry, rompió el silencio y contó las violentas situaciones que tuvo que atravesar cuando tenía una relación con el artista.

En un vídeo de 8 minutos publicado en su cuenta de TikTok, la influencer dio detalles de las actitudes que tuvo el artista tras separarse en el 2022. Allí, la joven contó que desde la ruptura, Liam intentó comunicarse con ella en diferentes oportunidades a través de múltiples cuentas de iCloud, lo que ella describió como un comportamiento acosador.

"Cada vez que veo una nueva cuenta de iCloud aparecer en mi teléfono, pienso: aquí vamos de nuevo", comentó la modelo frente a cámara.

Siguiendo con su relato, Maya también reveló que Payne habló muy mal de su ex compañeros de One Direction y que su presencia en el show de Niall en Argentina era solamente para captar atención y volver a ser noticia.

"Sabe que si está con cualquiera de los chicos tendrá tanta atención y será una locura en redes sociales", reveló en el vídeo.

También habló sobre cómo Payne la hizo sentir atrapada y manipulada emocionalmente durante su relación. Henry afirmó que este comportamiento afectó su bienestar emocional y criticó la falta de consecuencias para el artista debido a su estatus de celebridad.

La relación entre Liam Payne y Maya Henry terminó por una supuesta infidelidad por parte de él, cuando una imagen de él abrazando a la modelo Aliana Mawla salió a la luz mientras aún se presumía que estaba comprometido con Henry.

Por otro lado, la joven brindó una entrevista, donde aseguró que el músico le exigió que se sometiera a un aborto sin la ayuda médica adecuada para evitar que la noticia trascendiera.

El último lunes, Henry apareció en el podcast The Internet Is Dead, donde contó su triste experiencia estando en pareja con Liam. “Si me vas a demandar por privacidad sobre algo que en realidad es verdad, no voy a dejar que me impidas usar mi voz... Hay tantas cosas que haces que no son, como, no te importa llevar una vida privada”, dijo sobre la posibilidad de enfrentar una posible demanda.

Según Henry, a Payne le importaba tanto su reputación, que no quería que se viera afectada, por lo que la convenció de tener un aborto en casa, sin ninguna ayuda, cuando ella tenía solo 19 años.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/holdingontoLT4/status/1845983127350759668?t=lfsHGZYYO0GDi9AwqmJqSw&s=19&partner=&hide_thread=false Maya Henry interview with The Internet Is Dead



tw: abuse



maya talks about the manipulation tactics liam payne would use including messaging her and her mom saying he was going to die if she didn’t help him. pic.twitter.com/azPUBTlzXZ — AJ (@holdingontoLT4) October 15, 2024