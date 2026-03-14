Lisandro Navarro, de Gran Hermano, sufrió un accidente: un perro le mordió la oreja y tuvo que ir a la guardia
El ex integrante del reality detalló que la lesión fue tan profunda que necesitó 17 puntos. Los detalles en la nota.
Un posteo de Lisandro Navarro en sus redes sociales despertó preocupación entre sus seguidores este viernes. El ex participante de Gran Hermano 2025 compartió una imagen en sus historias de Instagram en la que se lo ve con la oreja vendada.
En la foto, el actual integrante de la obra Sex acompañó la imagen con un breve mensaje que llamó la atención de quienes lo siguen: “17 puntitos”. La falta de detalles generó todo tipo de especulaciones sobre qué le había ocurrido.
Horas más tarde, el periodista Fede Flowers fue quien explicó el episodio en sus redes sociales tras hablar con el influencer y dar a conocer cómo se produjo el accidente.
“Le hicieron 17 puntos en la oreja a Licha. Estaba refaccionando una quinta (proyecto de guardería para perros), un labrador cachorro jugando le enganchó el aro y tironeó. ‘Fui a la clínica con la oreja colgando’ me dijo Licha. Está bien, pero fue un momento complicado me contó”, relató el comunicador.
A pesar del susto, Navarro pudo continuar con su rutina laboral. En nuevas publicaciones, el ex integrante de Gran Hermano confirmó que se presentó con normalidad en Sex, el espectáculo dirigido por José María Muscari del que forma parte desde hace dos años.
Así fue el cambio de imagen de Lisandro Navarro de Gran Hermano para su debut en Sex
El paso de Lisandro Navarro por el teatro también estuvo acompañado por una transformación que sorprendió a sus seguidores. Cuando el ex participante de Gran Hermano se incorporó al elenco de Sex en 2024, decidió apostar por un cambio de look que no pasó desapercibido.
El anuncio lo hizo el propio director de la obra, José María Muscari, en sus redes sociales. “Este verano @lichanavarrook se suma a SEX”, escribió al presentar al mediático junto a una imagen en la que aparecía con pantalón de cuero y cadenas, en sintonía con la estética del espectáculo.
Poco después, el propio Licha se sumó a la promoción con una producción de fotos que compartió en sus redes sociales. “Ustedes lo pedían”, decía el posteo que publicó en conjunto con la cuenta oficial de la obra.
Como suele ocurrir con cada aparición del ex “hermanito”, el anuncio generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores. “Nah, bueno”, “Tendré que ir nuevamente porque no entendí la obra... Hermoso, Licha”, “Falta Furia. Sería épica esa dupla”, “Papi Licha”, “Era el que faltaba. Ahí estaré para verlo”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en los comentarios, acompañados por emojis de fuego.
Con el tiempo, además, se concretó uno de los deseos de muchos fans del reality. Los llamados “furichas”, seguidores del ship entre Furia y Licha, celebraron cuando ambos comenzaron a compartir escena e interactuar con el público dentro del espectáculo que lidera Muscari.
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