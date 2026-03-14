Lisandro Navarro, de Gran Hermano, sufrió un accidente: un perro le mordió la oreja y tuvo que ir a la guardia

Así fue el cambio de imagen de Lisandro Navarro de Gran Hermano para su debut en Sex

El paso de Lisandro Navarro por el teatro también estuvo acompañado por una transformación que sorprendió a sus seguidores. Cuando el ex participante de Gran Hermano se incorporó al elenco de Sex en 2024, decidió apostar por un cambio de look que no pasó desapercibido.

El anuncio lo hizo el propio director de la obra, José María Muscari, en sus redes sociales. “Este verano @lichanavarrook se suma a SEX”, escribió al presentar al mediático junto a una imagen en la que aparecía con pantalón de cuero y cadenas, en sintonía con la estética del espectáculo.

Poco después, el propio Licha se sumó a la promoción con una producción de fotos que compartió en sus redes sociales. “Ustedes lo pedían”, decía el posteo que publicó en conjunto con la cuenta oficial de la obra.

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Como suele ocurrir con cada aparición del ex “hermanito”, el anuncio generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores. “Nah, bueno”, “Tendré que ir nuevamente porque no entendí la obra... Hermoso, Licha”, “Falta Furia. Sería épica esa dupla”, “Papi Licha”, “Era el que faltaba. Ahí estaré para verlo”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en los comentarios, acompañados por emojis de fuego.

Con el tiempo, además, se concretó uno de los deseos de muchos fans del reality. Los llamados “furichas”, seguidores del ship entre Furia y Licha, celebraron cuando ambos comenzaron a compartir escena e interactuar con el público dentro del espectáculo que lidera Muscari.