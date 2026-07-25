Lit Killah entró junto a Tiago PZK y derrotó a Kidd Keo en la Velada del Año 6.

Intensidad, agilidad y el apoyo del público sudamericano

Desde su entrada al ring, Lit Killah hizo valer la agilidad, reflejos y disciplina que lo caracterizaron a lo largo de su campamento de entrenamiento. Con el público argentino marcando presencia en el recinto sevillano y millones de espectadores siguiendo la transmisión en vivo, el bonaerense mostró un planteo combativo, buscando el centro del ring y combinando desplazamientos rápidos frente al mayor alcance de su oponente.