Lit Killah entró junto a Tiago PZK y derrotó a Kidd Keo en la Velada del Año 6
El cantante argentino de música urbana la rompió en el evento que organiza Ibai Llanos cada año. Mirá acá su ingreso y triunfo en Sevilla.
El Estadio La Cartuja de Sevilla fue testigo de uno de los momentos más esperados por la comunidad hispanohablante. Mauro Román Monzón, conocido popularmente como Lit Killah, cambió los micrófonos por los guantes de boxeo para protagonizar un verdadero choque de potencias del trap frente al español Kidd Keo en la Velada del Año 6.
Tras ingresar acompañado por Tiago PZK, Lit Killah se impuso en su duelo y fue ovacionado tanto por el público argentino como por el español.
Un cruce con historia y estampa de "clásico internacional"
La expectación alrededor del artista nacido en González Catán era total. Tras haber surgido en las míticas plazas de El Quinto Escalón e imponerse como una referencia de la música urbana internacional, el argentino asumió una intensa preparación física y técnica durante meses para afrontar su primera pelea oficial sobre un cuadrilátero.
El enfrentamiento ante Kidd Keo —uno de los máximos exponentes del trap en España— fue ubicado en la parte central de la cartelera y representó el único duelo estrictamente musical entre dos referentes del género.
Intensidad, agilidad y el apoyo del público sudamericano
Desde su entrada al ring, Lit Killah hizo valer la agilidad, reflejos y disciplina que lo caracterizaron a lo largo de su campamento de entrenamiento. Con el público argentino marcando presencia en el recinto sevillano y millones de espectadores siguiendo la transmisión en vivo, el bonaerense mostró un planteo combativo, buscando el centro del ring y combinando desplazamientos rápidos frente al mayor alcance de su oponente.
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