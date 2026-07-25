Quiénes son los invitados a La Peña de Morfi este domingo 26 de julio

Soledad Pastorutti también será parte de República Folklore

Además de su participación en La Peña de Morfi, Soledad Pastorutti integra la grilla de República Folklore, el nuevo festival que se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires.

La propuesta buscará convertirse en un nuevo punto de encuentro para los amantes del folklore y se sumará a la extensa tradición de festivales que mantienen viva una de las expresiones culturales más representativas de la Argentina.

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de más de 50 artistas distribuidos en tres escenarios, una propuesta gastronómica de carácter federal, experiencias especialmente diseñadas para vivir el folklore desde distintas perspectivas y espacios de encuentro para todas las generaciones.

La programación reunirá a figuras consagradas junto con nuevos exponentes del género, con el objetivo de acercar el folklore tanto a quienes crecieron con estas canciones como a las nuevas generaciones.

Los artistas confirmados son: