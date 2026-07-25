Quiénes son los invitados a La Peña de Morfi este domingo 26 de julio
Diego Leuco y Carina Zampini conducirán una nueva edición de La Peña de Morfi, con música en vivo, grandes invitados y anécdotas imperdibles.
La Peña de Morfi renovará su apuesta este domingo 26 de julio con una edición cargada de música en vivo y grandes invitados. Bajo la conducción de Carina Zampini y Diego Leuco, el programa de Telefe contará con la presencia de reconocidos artistas y figuras del espectáculo que animarán una tarde con propuestas para toda la familia.
Desde las 13.30, el ciclo volverá a combinar shows en vivo, entrevistas, humor y gastronomía. Uno de los momentos más esperados llegará en el segmento "La casa de la música", que recibirá a una de las voces más importantes del folklore argentino: Soledad Pastorutti.
La propuesta musical también tendrá la energía de Cruzando el Charco y la participación de Sandra Mihanovich, madrina de La Peña, quien volverá a compartir su talento con el público.
En la tradicional mesa del programa, los conductores estarán acompañados por el actor Nazareno Casero y la ex Gran Hermano Lucila La Tora Villar. Además, Karina Jelinek será entrevistada en una charla exclusiva.
Como sucede en cada emisión, el humor dirá presente con Pachu, Pichu y Nazareno Mottola, mientras que Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro serán los encargados de preparar las recetas que acompañarán la jornada.
Soledad Pastorutti también será parte de República Folklore
Además de su participación en La Peña de Morfi, Soledad Pastorutti integra la grilla de República Folklore, el nuevo festival que se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires.
La propuesta buscará convertirse en un nuevo punto de encuentro para los amantes del folklore y se sumará a la extensa tradición de festivales que mantienen viva una de las expresiones culturales más representativas de la Argentina.
Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de más de 50 artistas distribuidos en tres escenarios, una propuesta gastronómica de carácter federal, experiencias especialmente diseñadas para vivir el folklore desde distintas perspectivas y espacios de encuentro para todas las generaciones.
La programación reunirá a figuras consagradas junto con nuevos exponentes del género, con el objetivo de acercar el folklore tanto a quienes crecieron con estas canciones como a las nuevas generaciones.
Los artistas confirmados son:
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Chaqueño Palavecino
Abel Pintos
Soledad
Los Nocheros
Lázaro Caballero
Jorge Rojas
Cazzu
Los Manseros Santiagueños
Los Tekis
Sergio Galleguillo
Peteco Carabajal
Dúo Coplanacu
Teresa Parodi
Cuti y Roberto Carabajal
Ahyre
Facundo Toro + Nombradores del Alba
Los de Imaguaré
Orozco - Barrientos
Los Alonsitos
Nahuel Pennisi
Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu
Maggie Cullen
Carafea
Catherine Vergnes
Diableros Jujeños
Juanjo Abregú
Gauchos of the Pampa
La Callejera
Los Bofill
Nacho Cuellar
Mariana Carrizo
Néstor Garnica
Paquito Ocaño
Sele Vera
Tomás Lipán
Nati Pastorutti
Wara Calpanchay
Los Tabaleros
Malena Garnica.
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