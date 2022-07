Aseguran que Lizy Tagliani se mete en la política: su respuesta

La actual figura de Telefé llegaría de la mano del diputado nacional Diego Santilli quien busca la gobernación bonaerense para lo cual disputará las PASO de juntos por el Cambio en el distrito en el que la formación amarilla tiene como principal referente al extitular del PAMI Javier Regazzoni, otro asiduo a los estudios de TV.

lizzy tagliani candidata

Pese a que jorge Rial ratifica la información, Tagliani publicó una peculiar desmentida en su cuenta de Twitter. "Me despierto de la siesta y soy candidata jaaaaaaa. Yo no soy ni pre ni candidata ni nada. Soy una persona q quizá puede tener una opinion de las cosas. Pero mi función en esta vida es entretener no dirigir, eso se los dejo a los q saben o al menos lo intentan", explicó.