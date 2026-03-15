Lobo: la miniserie turca de acción inspirada en hechos reales que es furor en Netflix y dura solo 6 capítulos
Con una trama cargada de suspenso y misiones de alto riesgo, esta producción se posicionó entre las favoritas. Descubrí de qué trata y por qué atrapa a todos.
En los últimos años, las producciones turcas se ganaron un lugar destacado en las plataformas de streaming, ofreciendo historias que combinan acción, intriga y drama de manera atrapante. Entre ellas, Lobo se convirtió en un fenómeno en el extenso catálogo de Netflix, siendo protagonizada por Serkan Çayolu y Murat Arkn.
Estrenada en 2018, es una serie turca de seis episodios que sigue a una unidad especial de seguridad encargada de enfrentar peligros y conspiraciones. Dirigida por Can Emre y Cem Özüduru, combina acción, suspenso y drama y atrapó de inmediato la atención de los espectadores.
Fue tal su éxito, que esta producción, en 2019, recibió una nominación al Pantene Golden Butterfly en Turquía, en la categoría de Mejor música para serie de televisión, destacando la calidad de su banda sonora.
De qué trata Lobo
La serie se centra en un grupo de élite de la policía turca encargado de enfrentar operaciones de alto riesgo relacionadas con el terrorismo y la seguridad interna del país. A lo largo de seis episodios, muestra cómo los agentes enfrentan situaciones extremas donde cada decisión puede ser determinante y el peligro los acompaña incluso fuera de las misiones.
Ambientada en 2014, en un período de tensiones en las fronteras y conflictos internos, retrata a este equipo como la primera línea de defensa frente a amenazas que ponen en jaque al Estado.
Inspirada en hechos reales, combina acción táctica con la vida personal de los protagonistas, mostrando cómo deben equilibrar la responsabilidad profesional de su trabajo con las demandas de su vida personal y familiar.
Reparto de Lobo
- Serkan Çayoglu
- Murat Arkin
- Emir Benderlioglu
- Ahmet Pinar
- Atif Emir Benderlioglu
- Mesut Akusta
Tráiler de Lobo
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