Lobo: la miniserie turca de acción inspirada en hechos reales que es furor en Netflix y dura solo 6 capítulos

De qué trata Lobo

LOBO_Serie_de_TV-211108101-large Lobo está inspirada en hechos reales.

La serie se centra en un grupo de élite de la policía turca encargado de enfrentar operaciones de alto riesgo relacionadas con el terrorismo y la seguridad interna del país. A lo largo de seis episodios, muestra cómo los agentes enfrentan situaciones extremas donde cada decisión puede ser determinante y el peligro los acompaña incluso fuera de las misiones.