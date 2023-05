Bronca de un ex Loco Mía por la biopic de la banda

Y opinó: “La película la verdad no me interesa, se redujo todo a una mirada agrietada de la gente que ya no estaba cuidando el producto, con la excusa de que va a hacer ficción quieren utilizar los nombres pero luego los guionistas deciden qué cosas contar de la verdad”.

Qué dijo Francesc Picas sobre la biopic de Loco Mía

loco mia pelicula

“Quieren colocar su verdad, quieren que yo les dé los derechos de nombrarme pero después quieren contar lo que ellos quieren y por eso me he distanciado”, dijo Francesc .

Sobre sus ex compañeros de banda destacó: “Tuvimos nuestras rispideces con los ex compañeros de la banda, parecería que no se podía negociar nada, y no soy el único que no ha brindado derechos de imagen, nosotros luchamos para conseguir lo que conseguimos y eso merece respeto, darle una visión tan mala no se lo merece la historia, no nos merecemos eso”.