La confesión inesperada de Lola Índigo a Florencia Bertotti

La artista se mostró muy emocionada al encontrarse con Flor Bertotti y recordar parte de su infancia por la telenovela que la conductora protagonizó, "Floricienta" : "Estoy muy feliz y sobre todo estoy pensando en todas mis amigas de España cuando vean este momento, van a estar muy celosas", dijo entre risas y agregó: "Cuando era chica en mi pueblo no había mucho para hacer de arte, teníamos una obra de teatro y yo siempre insistía en hacer 'Floricienta'. Lo hicimos pero nunca lo llegamos a presentar porque yo me hice grande y el curso se disolvió".