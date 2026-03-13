Entradas gratis para Lollapalooza Argentina 2026: cómo conseguirlas y a quiénes les corresponde
Lollapalooza ofrece acceso gratuito a través del Kidzapalooza. Conocé los requisitos de edad, el proceso de acreditación y cómo retirar las pulseras.
La experiencia del Lollapalooza Argentina 2026 está diseñada para ser disfrutada en familia. Para fomentar la asistencia de los más pequeños, la organización mantiene vigente el beneficio de entradas gratis para niños y niñas de hasta 10 años inclusive. El único requisito es que los menores estén acompañados por un adulto con ticket y realicen una acreditación obligatoria.
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El proceso de acreditación para Kidzapalooza
Para garantizar el ingreso sin inconvenientes, los adultos responsables deben registrar a los menores a través de la web oficial del festival. Es importante destacar que por cada adulto con entrada se permite registrar un máximo de hasta 4 menores de 10 años.
Una vez que el adulto ya posee su pulsera, debe ingresar al sitio web, hacer clic en "Acreditación de menores" y cargar el código del chip de su propia pulsera junto a los datos de los niños. El sistema enviará automáticamente un correo electrónico de confirmación para validar el trámite.
Retiro de pulseras y seguridad en el predio de Lollapalooza
A diferencia de las entradas generales, las pulseras para los menores no se envían a domicilio ni se retiran previamente en puntos de canje comunes. Deben buscarse exclusivamente el día del festival en las boleterías de Kidzapalooza (Av. Márquez 700) o en los puestos habilitados en los estacionamientos.
Para este paso es obligatorio presentar el DNI del adulto, el DNI de los menores y que el mayor responsable tenga su pulsera ya colocada en la muñeca. El personal del evento será el encargado de colocarle la cinta identificatoria al niño en ese mismo momento.
El espacio Kidzapalooza funciona de 12:00 a 21:00 horas. Como medida de seguridad, las pulseras están vinculadas a los datos del adulto, lo que facilita la localización en caso de extravío. Ante cualquier emergencia, los menores pueden acercarse a los más de 600 puntos de comida o merchandising para activar una alerta inmediata al centro de monitoreo.
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