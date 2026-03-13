Entradas gratis para Lollapalooza Argentina 2026: cómo conseguirlas y a quiénes les corresponde

Para este paso es obligatorio presentar el DNI del adulto, el DNI de los menores y que el mayor responsable tenga su pulsera ya colocada en la muñeca. El personal del evento será el encargado de colocarle la cinta identificatoria al niño en ese mismo momento.

El espacio Kidzapalooza funciona de 12:00 a 21:00 horas. Como medida de seguridad, las pulseras están vinculadas a los datos del adulto, lo que facilita la localización en caso de extravío. Ante cualquier emergencia, los menores pueden acercarse a los más de 600 puntos de comida o merchandising para activar una alerta inmediata al centro de monitoreo.