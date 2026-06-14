Los detalles del cortometraje de Gaspi que se volvieron viral tras el fatal accidente en Brasil

Los detalles de uno de los últimos videos de Gaspi

El elemento que más impacto causó y que se transformó en un fenómeno viral en la plataforma X (ex Twitter) tiene que ver con la fecha exacta de su fallecimiento:

Los números en el vidrio: Cerca del final del video, en una escena donde Gaspi viaja como pasajero en el asiento trasero de un taxi, se puede observar un detalle nítido en la ventanilla del vehículo. El vidrio del taxi muestra grabados de forma consecutiva los números 06 y 14 . De manera asombrosa, las cifras coinciden de forma exacta con la fecha de la tragedia: el 14 de junio (14/06).

La aparición de una aeronave: En otro de los fragmentos del cuidado material audiovisual, cobra protagonismo la figura de un helicóptero, el mismo medio de transporte en el que Gaspar Prim Díaz sufrió la fatal colisión en Recreio dos Bandeirantes.

El cruce histórico con Jorge Luis Borges

Además de las coordenadas temporales y del vehículo involucrado, el guion del video sumó otra coincidencia de tinte literario e histórico que alimentó las teorías de los internautas.

Durante el desarrollo de la trama de su cortometraje, Gaspi hace una mención explícita al célebre escritor argentino Jorge Luis Borges. Los fanáticos de la literatura y los seguidores del influencer no tardaron en advertir que el legendario autor de El Aleph falleció en Ginebra exactamente un 14 de junio de 1986, cumpliéndose en esta misma jornada el 40° aniversario de su partida.

Estas macabras e inexplicables casualidades convirtieron al video promocional de su regreso en una pieza de culto para su comunidad, que encuentra en estos sutiles fotogramas una despedida artística cargada de señales anticipadas sobre su propio destino.