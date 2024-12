Los escandalosos chats de Mauro Icardi que filtró Wanda Nara y que involucran a L-Gante

chats wanda.jpg

El domingo 1° de diciembre, Nora escribió: “Mauro, buenas tardes, me enteré que mañana te operás. Las nenas también saben y queremos ir a verte. Wanda está de acuerdo. Decime dónde y a qué hora porque te vamos a acompañar”.

“Buen día Mau. Todo lo mejor de corazón para esta operación en tu rodilla. Te quiero mucho y más que nadie en este planeta lamento y sufro porque hayas dejado de amar a mi hija, el día ya hace años contactaste a la China. Esa mujer fue el comienzo del final de una hermosa familia. Wan no pudo, intentó pero no pudo olvidar tu traición”, volvió a enviarle al día siguiente.

Una semana después, el domingo 8, Nora volvió a insistir: “Hola Mau, ¿cómo andás? ¿Estás mejor? ¿Te duele? Quiero ofrecerme para que veas a las nenas, ellas te aman y te re extrañan. Te las acerco donde vos me digas. Entiendo que aún estás en Argentina y pasó mucho tiempo que no se ven. Te mando un abrazo, ¡te quiero”.

Por último, en la mañana de este martes 17 y a pocos días de que Icardi hiciera la denuncia en la Justicia, Wanda Nara llegó a la Argentina y su madre se lo hizo saber a su ex yerno.

“Buen día Mau, llegó Wanda, quiere llevarte a las nenas. Aflojá un cambio, es la mamá de tus hijos y seremos familia toda la vida. Está enferma Wan, creo que ya te estás yendo de mambo vos. No te olvides de la leucemia, que fue provocada por la angustia, dijo el Fundaleu”, le escribió.

Y explicó por qué Francesca e Isabella no fueron a verlo el sábado: “Quiere que veas a las nenas, no pongas trabas. Ellas no quisieron el finde semana ir porque contrataste a la niñera que ellas mismas te dijeron a vos y a Wanda de los malos tratos. ¿Cómo llamás de nuevo a Sil…? … llorando a la escuela”.