Los estrenos de Disney+ en abril de 2025

Sinopsis oficial: Morir de placer está inspirada en la historia de Molly Kochan, que se dio a conocer originalmente en un pódcast de Wondery creado con su mejor amiga, Nikki Boyer. Cuando Molly (Michelle Williams) es diagnosticada de cáncer de mama metastásico en estadio IV, decide dejar a su esposo, Steve (Jay Duplass). A partir de entonces, comienza a explorar por primera vez en su vida la amplitud y complejidad de sus deseos sexuales. Molly tiene mucho por hacer en el poco tiempo que le queda, y no hay lugar para escándalos ni juicios: su lista de cosas por hacer antes de morir es solo asunto suyo. Molly encuentra el valor para lanzarse a esta aventura gracias a su incondicional amiga Nikki (Jenny Slate), una mujer cuya lealtad y cariño hacen que cualquiera quiera levantar el teléfono y llamar a esa amiga de inmediato. Completan el elenco Rob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy y Sissy Spacek.

Quilmes Rock 2025

- Streaming en vivo -

Fecha: 5, 6, 12 y 13 de abril

La audiencia de Disney+ podrá disfrutar en vivo y en directo de los shows de tres escenarios durante los cuatro días del Quilmes Rock 2025. El festival, que reúne a los mejores artistas de la escena argentina e internacional, contará en esta edición con las presentaciones de bandas como Andrés Calamaro, Miranda!, Dillom, Las Pelotas, La Vela Puerca, Turf, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Serú Girán “El Homenaje”, Las Pastillas del Abuelo, Los Cafres, Babasónicos, No Te Va Gustar, Rata Blanca, Los Auténticos Decadentes, Los Piojos, El Plan de la Mariposa entre otros grandes artistas.

New mamita, la madre de todas las mentiras

Fecha de estreno: 9 de abril

Sinopsis oficial: En @New mamita, la madre de todas las mentiras, Lucrecia ( Anita Gutiérrez) es una ejecutiva creativa que vive relajadamente con su novio Federico (Antonio Gaona). La pareja no tiene entre sus planes tener hijos y viven su cotidianeidad buscando diversión, pero, cuando Federico cambia de opinión y quiere desesperadamente un bebé, la presión de él, sus amigos, su madre y la sociedad se volverá demasiado difícil de manejar para Lucrecia. Ante una encrucijada en el trabajo, Lucrecia falsifica una prueba de embarazo y graba la “feliz noticia” en video. El material se viraliza inesperadamente, transformando completamente su porvenir: se convertirá en una influencer exitosa en redes sociales que llevará adelante un embarazo que, por supuesto, es falso. Lucrecia irá construyendo una mentira cada vez mayor que le será muy difícil de sostener, pero que al mismo tiempo le sacará provecho para ella y quienes la rodean. El showcuenta con las participaciones especiales de Bárbara de Regil, Adrián Uribe y Eugenia “China” Suárez, entre un gran elenco.

Mascotas

- Documental original de Disney+ -

Fecha de estreno: 11 de abril

Sinopsis oficial: Mascotas, un documental humorístico y conmovedor, presenta a un elenco diverso de personajes, desde cuidadores y cuidadoras de animales de compañía hasta rescatistas de animales, destacando los vínculos vitales que comparten con sus perros, gatos, cerdos, cabras e incluso aves rapaces. Con una mezcla de historias inspiradoras, imágenes de archivo, videos virales y entrevistas, Mascotas lleva a la audiencia a un viaje hilarante y conmovedor que atraviesa el amor y la pérdida. El documental está dirigido por Bryce Dallas Howard (The Mandalorian).

Doctor Who - temporada 2

Fecha de estreno: 12 de abril (estrena un nuevo episodio todos los sábados)

Sinopsis oficial: En la segunda temporada de Doctor Who, el Doctor ( Ncuti Gatwa) conoce a Belinda Chandra (Varada Sethu) y comienza una búsqueda épica para llevarla de vuelta a la Tierra. Pero una fuerza misteriosa está deteniendo su regreso y el equipo de la TARDIS que viaja en el tiempo debe enfrentarse a grandes peligros, enemigos y terrores más grandes que nunca.

Daredevil: Born Again

Fecha de estreno: 15 de abril - final de temporada

Sinopsis oficial: En Daredevil: Born Again de Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un abogado no vidente con habilidades potenciadas lucha por la justicia a través de su ajetreado bufete de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos hombres se encuentran en un inevitable camino de colisión. La serie también está protagonizada por Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer y Jon Bernthal.

Un completo desconocido

- Película nominada al Oscar -

Fecha de estreno: 16 de abril

Sinopsis oficial: Protagonizada por Timothée Chalamet en el papel de Bob Dylan y con la dirección de James Mangold, UN COMPLETO DESCONOCIDO está ambientada en la vibrante escena musical neoyorquina de principios de los 60´ en pleno revuelo cultural, un enigmático joven de 19 años de Minnesota llega al West Village con su guitarra y un talento revolucionario, destinado a cambiar el curso de la música estadounidense. Mientras entabla sus relaciones más íntimas durante su ascenso a la fama, se siente insatisfecho con el movimiento folk y, negándose a ser encasillado, toma una decisión controversial que resuena culturalmente en todo el mundo.

Las américas

- Serie documental -

Fecha de estreno: 16 de abril

Sinopsis oficial: Tom Hanks narra Las Américas, una nueva serie documental de 10 episodios, producida por los productores ejecutivos de Planet Earth, que explora los extraordinarios mundos y la vida silvestre de América del Norte y del Sur. Con la banda sonora del legendario compositor Hans Zimmer, la serie lleva a los espectadores a un viaje impresionante por el supercontinente, repleto de maravillas nunca vistas y momentos sobrecogedores vividos junto a las criaturas que lo habitan.

Secretos de los Pingüinos

Fecha de estreno: 21 de abril

Sinopsis oficial: Secretos de los pingüinos, la nueva entrega de la franquicia ganadora de los Emmy® “Secretos de” de National Geographic, lleva a la audiencia de todas las edades a los rincones más remotos del mundo para presenciar comportamientos de los pingüinos capturados en cámara por primera vez, mostrando a estas adorables aves no voladoras mientras enfrentan algunos de los entornos más extremos del planeta. La serie está dirigida por Bertie Gregory, Explorador de National Geographic y ganador de los premios Emmy® y BAFTA. Es producida ejecutivamente por James Cameron, ganador de un Oscar® y National Geographic Explorer-at-Large, junto con Ruth Roberts y Martin Williams, ganadores del Emmy y del BAFTA, de Talesmith. Además, cuenta con la narración de Blake Lively.

Andor - temporada 2

- Estrena 3 episodios nuevos todos los martes -

Fecha de estreno: 22 de abril

Sinopsis oficial: La segunda temporada de Andor, la aclamada serie de Lucasfilm nominada al Emmy®, regresa el 22 de abril para su tan esperada culminación. En la segunda temporada de esta apasionante serie, los personajes y sus relaciones se intensifican mientras la guerra se vuelve inminente y Cassian ( Diego Luna) se convierte en una pieza clave de la Alianza Rebelde. Todos serán puestos a prueba y, a medida que aumenten los riesgos, las traiciones, los sacrificios y las agendas en conflicto se volverán aún más profundas. Repleta de intriga política, peligro, tensión y grandes apuestas, la segunda temporada de Andor es una precuela de ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS, que presentó a un heroico grupo de rebeldes dispuestos a todo para robar los planos del arma de destrucción masiva del Imperio: La Estrella de la Muerte, preparando el escenario para los acontecimientos de la película original de 1977. Andor retrocede cinco años desde los acontecimientos de ROGUE ONE para contar la historia del héroe de la película, Cassian Andor, y su transformación de ser un desinteresado y cínico donnadie a un héroe rebelde en camino a un destino épico.

