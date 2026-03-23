A qué hora estrena "Daredevil: Born Again" en Disney+
Este 24 de marzo llega la segunda temporada de "Daredevil: Born Again" a Disney+ no solo con Matt Murdock, sino también con personajes como Jessica Jones. Los detalles.
La espera para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha terminado. El regreso de Matt Murdock a la pantalla chica es inminente, consolidándose como el hito televisivo más relevante de lo que va del 2026. El lanzamiento de la segunda entrega de Daredevil: Born Again está programado para este martes 24 de marzo de 2026, y se podrá disfrutar de forma exclusiva a través de la plataforma Disney+.
En esta nueva etapa, la narrativa propone un salto temporal de seis meses respecto al final de la primera temporada. La trama sitúa a un Matt Murdock (Charlie Cox) y una Karen Page que operan desde la clandestinidad, mientras intentan sobrevivir en una Nueva York dominada por el puño de hierro de Wilson Fisk. Con Kingpin ostentando el poder absoluto desde la alcaldía, la tensión alcanza niveles máximos, sumando además el atractivo de apariciones especiales de figuras como Jessica Jones (Krysten Ritter).
El debut global de los nuevos episodios está pautado para las 9 PM ET / 6 PM PT en los Estados Unidos. Debido a la distribución geográfica, el horario de disponibilidad en el catálogo variará según el país de residencia. A continuación, el cronograma de estreno para este 24 de marzo:
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México, Nicaragua y Guatemala: 7:00 PM
Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM
Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Cuba y Rep. Dominicana: 9:00 PM
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10:00 PM
España (Península): 2 AM (durante la madrugada del miércoles 25 de marzo)
A diferencia de otras producciones que optan por lanzamientos en bloque, Marvel ha decidido mantener un esquema de estreno semanal. Esta segunda temporada se compone de 8 capítulos —uno menos que su predecesora— con el objetivo de ofrecer un relato más dinámico y libre de escenas de relleno. El calendario de emisiones se extenderá hasta mediados de mayo:
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E01 (24 de marzo): 51 min
E02 (31 de marzo): 46 min
E03 (7 de abril): 47 min
E04 (14 de abril): 51 min
E05 (21 de abril): 50 min
E06 (28 de abril): 49 min
E07 (5 de mayo): 44 min
E08 - Gran Final (12 de mayo): 51 min
Bajo la consigna de "Resistir, Rebelarse, Reconstruir", Matt Murdock deberá ingeniárselas para desmantelar la estructura corrupta de un Fisk que lo ha catalogado como el "Enemigo Público Número Uno". El actor Vincent D'Onofrio ha generado altas expectativas al declarar que el cierre de esta entrega será "muy diferente" y servirá como preludio para una tercera temporada que ya se encuentra en fase de creación.
Entre los detalles más esperados por los seguidores de los cómics, se anticipa un enfrentamiento en un ring de boxeo que promete consecuencias trágicas, funcionando como un homenaje emocional a la historia de Jack Murdock, el padre del protagonista. La lucha por recuperar Hell's Kitchen apenas comienza.
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