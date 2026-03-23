A qué hora estrena "Daredevil: Born Again" en Disney+

La espera para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha terminado. El regreso de Matt Murdock a la pantalla chica es inminente, consolidándose como el hito televisivo más relevante de lo que va del 2026. El lanzamiento de la segunda entrega de Daredevil: Born Again está programado para este martes 24 de marzo de 2026, y se podrá disfrutar de forma exclusiva a través de la plataforma Disney+.