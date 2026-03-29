Los estrenos de Disney+ en abril de 2026

Sinopsis oficial: La nueva serie de animación de Lucasfilm Animation STAR WARS: MAUL – LORD DE LAS SOMBRAS, se estrenará exclusivamente en Disney+ el próximo 6 de abril. Se emitirán dos episodios cada semana, y los dos últimos se estrenarán el 4 de mayo, la fecha más emblemática de Star Wars. Ambientada tras los acontecimientos de Star Wars: La Guerra de los Clones, esta emocionante aventura muestra a Maul tramando reconstruir su organización criminal en un planeta ajeno al Imperio. Allí se cruza con un joven padawan Jedi desilusionado que podría ser el aprendiz que busca para ayudarle en su implacable búsqueda de venganza.

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Los testamentos: de las hijas de Gilead

Fecha de estreno: 8 de abril - estrena con 3 episodios, luego uno cada miércoles

Sinopsis oficial: Como una evolución de The Handmaid’s Tale, Los Testamentos: De las hijas de Gilead, basada en la novela homónima de Margaret Atwood, es una historia dramática de paso a la madurez ambientada en Gilead. La serie sigue a las adolescentes Agnes, obediente y piadosa, y a Daisy, una recién llegada y convertida de más allá de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los lujosos pasillos de la exclusiva escuela preparatoria de la Tía Lydia para futuras esposas —un lugar donde la obediencia se impone con brutalidad y siempre bajo justificación divina—, su vínculo se convierte en el detonante que sacudirá su pasado, su presente y su futuro.

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Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta

Fecha de estreno: 10 de abril - todos los episodios

Sinopsis oficial: En Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta tras mantener durante más de una década a su familia alejada de él y de su hija, Malcolm se ve obligado a regresar a su órbita familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40º aniversario.

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La corona perfecta

Fecha de estreno: 10 de abril

Sinopsis oficial: En una Corea del siglo XXI regida por una monarquía constitucional, la tradición y la modernidad se entrelazan, pero el glamur esconde una sociedad con reglas muy estrictas. Seong Huiju es la talentosa directora y heredera de una empresa poderosa, pero, por ser plebeya, sufre el desprecio de la élite. Cuando su familia comienza a presionarla para que se case, Huiju decide tomar el control de su futuro tras conocer al príncipe Ian en el Banquete de Cumpleaños Imperial. Ella lo tiene todo menos estatus, mientras que él no tiene más que estatus. Juntos acuerdan un matrimonio por contrato. ¿Pero podrán romper barreras sociales y forjar su propio destino?

DOC - temporada 2

Fecha de estreno: 22 de abril - episodios 1 al 11

Sinopsis oficial: En esta temporada, Amy continuará confrontando la realidad sobre sus años olvidados, se esforzará por sanar vínculos dañados y buscará reconciliar a la persona que solía ser con la que todos ahora conocen.