Los famosos apoyaron a Valentín Yankelevich tras el testimonio sobre la violencia que ejercía su padre

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Nicolás Vázquez, quien mantiene un vínculo sumamente cercano con la familia y dedicó unas palabras cargadas de afecto hacia el joven y hacia la figura de su abuelo: “Valen: admiro profundamente tu valentía y celebro que hoy puedas expresar todo lo horrible que te tocó vivir y que hayas logrado transformar tanto dolor en amor. Sos una persona hermosa y vales mucho. Qué bendición tener a Gustavo, ese abuelo-padre que te rescató de tanto sufrimiento y te ayudó a construir esta hermosa vida, rodeado de gente que te ama y te cuida. Estoy seguro de que tu mamá Ro, desde otro plano, está orgullosa de vos, te acompaña y te cuida siempre. Te quiero mucho”.