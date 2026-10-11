Los famosos apoyaron a Valentín Yankelevich tras el testimonio sobre la violencia que ejercía su padre
La denuncia de Valntín Yankelevich, hijo de la recordada Romina Yan, generó mucha empatía en distintas celebridades. Los mensajes que recibió.
Las crudas declaraciones brindadas por Valentín Yankelevich sobre los abusos físicos y psicológicos que padeció durante su niñez tras la muerte de su madre, Romina Yan, generaron una profunda conmoción social. A la sentida carta difundida por su abuelo Gustavo Yankelevich se le sumó de inmediato una masiva ola de solidaridad encabezada por destacadas figuras del ambiente artístico, quienes utilizaron las redes sociales para abrazar al joven piloto de Turismo Carretera 2000 y destacar la valentía de su relato.
Uno de los mensajes más emotivos fue el de Nicolás Vázquez, quien mantiene un vínculo sumamente cercano con la familia y dedicó unas palabras cargadas de afecto hacia el joven y hacia la figura de su abuelo: “Valen: admiro profundamente tu valentía y celebro que hoy puedas expresar todo lo horrible que te tocó vivir y que hayas logrado transformar tanto dolor en amor. Sos una persona hermosa y vales mucho. Qué bendición tener a Gustavo, ese abuelo-padre que te rescató de tanto sufrimiento y te ayudó a construir esta hermosa vida, rodeado de gente que te ama y te cuida. Estoy seguro de que tu mamá Ro, desde otro plano, está orgullosa de vos, te acompaña y te cuida siempre. Te quiero mucho”.
El impacto de las revelaciones también motivó la reflexión de varias personalidades sobre el infierno vivido por los hermanos y la función social que cumple romper el silencio. En esa línea, la modelo y conductora Sofía Zámolo expresó su conmoción ante lo sucedido: “Por favor, cuánto dolor. Inimaginable que después de perder a su mamá y siendo tan chiquitos, iban a vivir un infierno así. Gracias por compartir Valen, estás ayudando a muchos chicos y adolescentes a poder salir a pedir ayuda”.
En igual sentido se pronunció Flor Torrente, quien remarcó el valor transformador de hacer pública la verdad: “Que valiente valen, que bueno que puedas compartirlo, justamente para todo lo que decís. Liberarte y darle ese empujoncito a todos aquellos/as que estén sufriendo y normalizando su vida porque es la que conocen. Hablar salva, te abrazo valen, todos lo hacemos”.
La concientización sobre la importancia de pedir auxilio sumó también las palabras de Rocío Igarzábal, quien escribió: “Valen, hablar es lo más importante. Sos muy valiente”. Asimismo, actrices y referentes del medio como Marcela Klosterboer manifestaron su contención enviando “Mucho amor para todos ustedes”, mientras que Paula Chaves sintetizó el sentimiento generalizado al destacar: “Qué valientes”.
Estas demostraciones públicas se multiplicaron a lo largo de la jornada con mensajes de muchos más colegas y referentes del espectáculo, convirtiendo las plataformas digitales en un canal colectivo de acompañamiento hacia Valentín, su hermano Franco y su abuelo Gustavo Yankelevich.
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