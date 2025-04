Los fuertes videos de Lizy Tagliani que tiene Viviana Canosa, según Ángel de Brito

Todo comenzó el pasado viernes, cuando Viviana reveló los motivos por los que terminó su amistad con la conductora de La peña de Morfi y la acusó de haberle robado en su propia casa.

“Hoy va a explotar todo. Canosa la tiene grabada porque tenía cámaras en su casa”, aseguró Ángel dejando en claro que su colega tiene evidencia del robo.

Lejos de terminar ahí, Ángel había adelantado lo que se vio en el programa de esta tarde por la pantalla de Eltrece. “Canosa va a involucrar a otra famosa, no en el robo, sino en el otro temita”. “Dice que esta persona era la que entregaba esta cosa”, agregó.

Por último, opinó del descargo que hizo Lizy para responder a toda la polémica sobre ella y admitió: “El descargo de Lizy, la verdad que flojo y se complica esto. Telefe le dijo a Lizy ‘no abras la boca’, por eso también está todo tan lavadito”.

La drástica decisión de Telefe con Lizy Taglini tras el escándalo con Viviana Canosa

Luego de que se reavivara el enojo y la denuncia Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, estaría en duda la continuidad de la humorista al frente de "La Peña de Morfi".

"Me dijeron que fue un día muy difícil. Lizy leyó el descargo y eso me llamó la atención, porque si te sale de adentro, lo decís y no lo lees, pero por ahí necesitaba ordenarse. No fue lo más lindo para el programa, ni lo que le gusta al canal y esta no es la primera vez que la tienen en la mira. ¿Habrá Lizy el domingo que viene en Telefe?", relató la periodista Paula Varela en Intrusos.

Y agregó: "No solo por lo que vaya a pasar esta semana, sino por que en Telefe están con los ojos puesto en ella por lo que ya pasó con Marley en su casamiento y lo de Cami Homs, que no gustó nada. Esta es la tercera mancha en el tigre. Lo que me dicen es que cuando terminó La Peña de Morfi ella se quería ir y se preguntan qué va a pasar el domingo que viene".

En este contexto, Karina Iavícoli señaló: "Ayer Lizy no iba a ir al programa y desde el canal le pidieron que vaya y la terminaron convenciendo. Va a depender de todo lo que pase esta semana para que siga o no"; a lo que Marcela Tauro aseguró que la humorista, junto con las autoridades del canal de las pelotas, habrían decidido que se quede hasta el domingo de Pascua y que después se va a realizar un "retiro voluntario".