Los mejores temas con los que Paul McCartney hizo vibrar Buenos Aires

Durante tres horas de show, McCartney recorrió el mejor repertorio de Los Beatles y de su carrera como solista. Aunque, una de las propuestas que maravilló a sus fanáticos es que abrió el show con "Can´t buy me Love", una canción de su autoría en la banda de Liverpool. Además, en su setlist incluyó sencillos como Live and Let Die, Queenie eye y San Francisco Bay Blues.