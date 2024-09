Los memes luego de que Pampita ventilara los chats con Roberto García Moritán

Tras esto, la modelo y conductora reveló la evidencia de que hasta el viernes 20 de septiembre estaban juntos, dejando expuesto al padre de su hija Anita. En pos de no quedar aún peor, García Moritán aclaró: "Cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24", para demostrar que estaba "alineado" a la versión de su ex mujer.

Este escándalo, que tiene a los usuarios de redes sociales más pendientes que nunca, parece ser sólo el comienzo de una gran tormenta para Moritán, quien fue acusado de malversación de fondos, aunque luego se escargó de desmentir esa denuncia, asegurando que es "infundada".

De hecho, en su descargo por la ruptura, el funcionario también habló de su trabajo: “Mi compromiso es con la gestión pública y con el desarrollo económico de nuestra ciudad, y continuaré cumpliendo con responsabilidad cada una de mis funciones”.

De esta manera, la separación inesperada de Pampita y García Moritán se convirtió en el tema del momento y los internautas lo demostraron en las redes con desopilantes memes tras la viralización de los chats íntimos entre ambos.

Los memes luego de que Pampita ventilara los mensajes de García Moritán

