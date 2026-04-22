Paula Chaves rompió en llanto al recordar a su perro Moro y recibió una señal en pleno vivo de Olga

"Perdí a mi mascota para quien no sabe, mi mascota que fue mi primer hijo. No sabía que esto dolía tanto porque nunca me había pasado", comenzó indicando. Y recordó: "Se murió el perro de mi familia, pero no lo sentí tan propio como Moro que fue, mi hijo literalmente de cuatro patas".

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Seguidamente, añadió: "Me fui a vivir sola porque Pedro me lo regaló en el año 2010 cuando era muy chiquito. Yo no me animaba a vivir sola y él me acompañó en todo ese proceso". Además, contó que el can presentía sus embarazos: "Se enteraba antes de yo cuando estaba embarazada porque empezaba a ponerse medio raro, medio tóxico, como que me miraba raro y yo la primera vez me sorprendí, dije 'a este perro algo le pasa' y me iba a hacer el Evatest y embarazada de Olivia".

"Después, ya los que siguieron era como 'no me digas Moro, vos me estás jodiendo que devuelta entrás en este trance raro', me avisaba todo eso. Volvió de la muerte varias veces chicos, nos acordábamos hoy con Pepe mirando las fotos, lo atacó un pitbull a través de una reja, le enganchó el moflete, todo era tragicómico porque el pitbull lo tenía enganchado del moflete a través de la reja y yo en vez de ir a ayudar al perro, llamé al veterinario diciendo Moro se está muriendo".

Luego, entre risas, contó cómo terminó semejante episodio donde la vida del perrito había estado en riesgo: "Había que tirarles agua con una manguera para que el pitbull destrabe la mandíbula y lo suelte a Moro, y Pedro se puso en cuatro patas a salpicar con pedacitos".

"Está pasando un bulldog francés negro por enfrente, ¿puedo agarrar todo como una señal? Mirá, es un bulldog francés negro", dijo y se echó a llorar nuevamente.

paula chaves y el recuerdo de moro