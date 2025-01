Los posteos de Wanda Nara y Mauro Icardi durante el festejo de cumpleaños de su hija Francesca

Con temática de limones, Wanda armó un gran festejo para Francesca que disfrutó junto a sus hermanos y amigos. La pequeña compartió juegos y recibió muchos regalos en este día para especial para ella.

En un primer posteo en su cuenta de Instagram, Nara escribió: "Feliz cumple, mi tanita hermosa. Siempre todo por vos". Acompañado a ese mensaje, subió fotos de la familia y de la gran celebración.

En un primer posteo en su cuenta de Instagram, Nara escribió: "Feliz cumple, mi tanita hermosa. Siempre todo por vos". Acompañado a ese mensaje, subió fotos de la familia y de la gran celebración.

Luego, subió un reel mostrando más detalles de la organización que realizó y sumó otro cálido mensaje. "Franchu. Vivo per leí", acompañado de emojis de limones y corazones amarillos.

Luego, subió un reel mostrando más detalles de la organización que realizó y sumó otro cálido mensaje. "Franchu. Vivo per leí", acompañado de emojis de limones y corazones amarillos.

El saludo de Mauro Icardi a su hija Francesca

Por otro lado, Mauro Icardi, que no fue al cumpleaños de su hija, usó sus redes sociales para dejarle un saludo, que causó mucha polémica.

El futbolista subió una imagen de una silueta, que simula ser él y Francesca, y le agregó un corto mensaje. "Feliz cumpleaños princesa de papá", escribió.

Sin dudas, esto generó una gran cantidad de comentarios al respecto. Sobre todo porque Yanina Latorre había revelado, horas atrás, que Icardi había puesto como condición para asistir a la fiesta de su hija, ir acompañado por la China Suárez.

Como esto no ocurrió, el ex de Wanda Nara no asistió a la celebración y su ausencia volvió a desatar una nueva polémica, lo que sumará un nuevo capítulo a esta historia.